Koniec z bezpłatnymi stażami? Skorzystają nie tylko młodzi

Do wykazu prac Rady Ministrów trafił projekt ustawy zakładający likwidację bezpłatnych staży. Resort pracy wskazuje, że na planowanych zmianach skorzystają nie tylko młodzi. – Staże i praktyki to często pierwszy krok na ścieżce kariery. Pozwalają zdobyć doświadczenie i umiejętności potrzebne do pracy. Pracodawcy nie są jednak skorzy do płacenia za ten czas. Kończymy z tym. Projekt ustawy Ministerstwa Pracy zakładającej wyeliminowanie zjawiska bezpłatnych staży trafił właśnie do wykazu prac Rady Ministrów – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Koniec bezpłatnych staży? Dobra zmiana nie tylko dla młodych

16 września br. na Zespole ds. Programowania Prac Rządu stanął przygotowany przez resort pracy projekt ustawy, który zakłada likwidację bezpłatnych staży. Następnie trafił do wykazu prac Rady Ministrów. – Zależy nam na podniesieniu jakości samych staży, ale też na ochronie szczególnie młodych osób przed nadużyciami i wyzyskiem – podkreśla ministerstwo.

Resort pracy zwraca uwagę, że ze staży korzystają nie tylko młode osoby, które wchodzą na rynek pracy, ale też np. bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy, czy osoby, które muszą się przebranżowić. Zakaz bezpłatnych staży przyniósłby zatem korzyści nie tylko osobom młodym, ale pomógłby też pracownikom, którzy pierwsze kroki na ścieżce zawodowej mają już dawno za sobą.

W lipcu w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami m.in. ministerstw, pracodawców, biur karier przy uczelniach wyższych poświęcone tematyce staży na polskim rynku pracy.

– Zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez staże może być i jest cennym sposobem rozwijania swoich kompetencji i umiejętności. Niezmiennie jednak – jeżeli jest to praca, to powinna wiązać się z godnym wynagrodzeniem. Jakim? O tym możemy dyskutować, ale stanowisko Ministerstwa Pracy w odniesieniu do każdej pracy jest takie samo. Jeżeli jest praca, to powinna być płaca – mówiła podczas spotkania ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

