Nawet cztery pensje ekstra. Nagroda jubileuszowa w budżetówce

Nagroda jubileuszowa to specjalne świadczenie finansowe przyznawane za wieloletnią pracę i lojalność wobec instytucji. Przysługuje głównie pracownikom sektora publicznego – nauczycielom, urzędnikom samorządowym i państwowym, pracownikom służby cywilnej, górnikom, strażakom czy zatrudnionym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. W sektorze prywatnym możliwość otrzymania nagrody zależy wyłącznie od regulaminów wewnętrznych lub układów zbiorowych pracy.

Nagroda jubileuszowa

Prawo do nagrody jubileuszowej powstaje z chwilą osiągnięcia określonego stażu zatrudnienia. Pierwsza nagroda przysługuje po 20 latach pracy, a kolejne co pięć lat. Wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu prawa, a w razie opóźnienia pracownikowi należą się odsetki. Do stażu pracy wliczane są wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, a także te określone w przepisach, np. czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Wysokość nagrody jubileuszowej w 2025 roku uzależniona jest od długości stażu. Pracownicy budżetówki mogą liczyć na:

75 proc. wynagrodzenia po 20 latach pracy,

100 proc. po 25 latach,

150 proc. po 30 latach,

200 proc. po 35 latach,

300 proc. po 40 latach,

400 proc. po 45 latach zatrudnienia.

Nagrody dla nauczycieli

Nauczyciele mają własne zasady. W ich przypadku w 2025 roku nagroda rośnie od 75 proc. po 20 latach pracy do 400 proc. po 50 latach stażu. Od 2026 roku planowane są zmiany – nagroda za 40 lat wzrośnie z 250 proc. do 300 proc., a za 45 lat do 400 proc.

Nagroda jubileuszowa nie jest wliczana do podstawy przyszłej emerytury, ponieważ traktowana jest jako jednorazowe świadczenie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wypłacana jest częściej niż co pięć lat – wtedy odprowadzane są składki ZUS. Roszczenie o wypłatę przedawnia się po trzech latach od dnia, w którym stało się wymagalne.

W budżetówce nagrodę należy wypłacić w dniu nabycia prawa lub wraz z najbliższą wypłatą. Podstawę jej obliczenia stanowi wynagrodzenie z dnia nabycia prawa albo wypłaty, w zależności od tego, która opcja jest korzystniejsza dla pracownika. Do podstawy wlicza się m.in. płacę zasadniczą, dodatki funkcyjne i stażowe, premie oraz wynagrodzenie za nadgodziny.

