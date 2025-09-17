Nawet cztery pensje ekstra. Nagroda jubileuszowa w budżetówce

Nagroda jubileuszowa to specjalne świadczenie finansowe przyznawane za wieloletnią pracę i lojalność wobec instytucji. Przysługuje głównie pracownikom sektora publicznego – nauczycielom, urzędnikom samorządowym i państwowym, pracownikom służby cywilnej, górnikom, strażakom czy zatrudnionym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. W sektorze prywatnym możliwość otrzymania nagrody zależy wyłącznie od regulaminów wewnętrznych lub układów zbiorowych pracy.
Nagroda jubileuszowa
Prawo do nagrody jubileuszowej powstaje z chwilą osiągnięcia określonego stażu zatrudnienia. Pierwsza nagroda przysługuje po 20 latach pracy, a kolejne co pięć lat. Wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu prawa, a w razie opóźnienia pracownikowi należą się odsetki. Do stażu pracy wliczane są wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, a także te określone w przepisach, np. czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy prowadzenie gospodarstwa rolnego.
Wysokość nagrody jubileuszowej w 2025 roku uzależniona jest od długości stażu. Pracownicy budżetówki mogą liczyć na:
- 75 proc. wynagrodzenia po 20 latach pracy,
- 100 proc. po 25 latach,
- 150 proc. po 30 latach,
- 200 proc. po 35 latach,
- 300 proc. po 40 latach,
- 400 proc. po 45 latach zatrudnienia.
Nagrody dla nauczycieli
Nauczyciele mają własne zasady. W ich przypadku w 2025 roku nagroda rośnie od 75 proc. po 20 latach pracy do 400 proc. po 50 latach stażu. Od 2026 roku planowane są zmiany – nagroda za 40 lat wzrośnie z 250 proc. do 300 proc., a za 45 lat do 400 proc.
Nagroda jubileuszowa nie jest wliczana do podstawy przyszłej emerytury, ponieważ traktowana jest jako jednorazowe świadczenie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wypłacana jest częściej niż co pięć lat – wtedy odprowadzane są składki ZUS. Roszczenie o wypłatę przedawnia się po trzech latach od dnia, w którym stało się wymagalne.
W budżetówce nagrodę należy wypłacić w dniu nabycia prawa lub wraz z najbliższą wypłatą. Podstawę jej obliczenia stanowi wynagrodzenie z dnia nabycia prawa albo wypłaty, w zależności od tego, która opcja jest korzystniejsza dla pracownika. Do podstawy wlicza się m.in. płacę zasadniczą, dodatki funkcyjne i stażowe, premie oraz wynagrodzenie za nadgodziny.
