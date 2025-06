Coraz więcej płatnych staży w Polsce. Zwłaszcza w tych branżach

Wakacje to czas wypoczynku, ale nie brakuje osób, które wykorzystują ten czas na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, w związku z czym podejmują staż. Okazuje się, że te w większości przypadków są obecnie płatne.

90 proc. płatnych staży w Polsce

Jak wynika z danych serwisu ogłoszeniowego No Fluff Jobs, w ciągu ostatniego 1,5 roku odsetek płatnych ofert stażowych wahał się między 89 proc. a 94 proc. w zależności od kwartału. W okresie tym odsetek ofert stażowych na portalu w różnych kwartałach wynosił od 0,5 proc. do 2 proc. wszystkich ogłoszeń o pracy. Cieszą się one dużym zainteresowaniem kandydatów i kandydatek (średnio aplikuje na nie nawet dwukrotnie więcej osób niż na pozostałe ogłoszenia o pracę).

Najczęściej stażystom i stażystkom oferuje się pracę na podstawie umowy zlecenia. Na przestrzeni ostatnich sześciu kwartałów stanowiły one połowę wszystkich ogłoszeń o stażach. Umowę o pracę oferowano w nieco ponad jednej czwartej przypadków, a w 18,5 proc. na podstawie kontraktu B2B. Nieliczne są przypadki ofert z umową o dzieło (jedynie 6 proc.).

– Popularność umów zlecenia w przypadku staży wynika zapewne z atrakcyjności tej formy zatrudnienia zarówno dla samych stażystów i stażystek – często jeszcze studiujących, poniżej 26 roku życia – jak i dla pracodawców. W tym układzie koszt pracodawcy jest równy wynagrodzeniu netto dla osoby na stażu – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

– W przypadku umowy o pracę koszt pracodawcy jest o ok. 38 proc. wyższy niż wynagrodzenie netto dla stażysty czy stażystki. Poza tym umowę zlecenia łatwiej jest rozwiązać, jeśli staż nie okaże się zadowalający dla którejś ze stron – dodaje.

Ile można zarobić?

Skoro mowa o płatnych stażach, to przyjrzyjmy się oferowanym stawkom. Te okazują się dość zróżnicowane. W ostatnich sześciu kwartałach mediany odpowiednio dolnych i górnych widełek wynagrodzeń kształtowały się następująco:

w przypadku umowy zlecenia – od 4,5 tys. do 5,5 tys. zł brutto;

w przypadku umowy o pracę – od 4,3 tys. do 6,5 tys. zł brutto;

w przypadku kontraktu B2B – od 4 tys. do 8,4 tys. zł netto (+ VAT);

w przypadku umowy o dzieło – od 4,3 tys. do 5,5 tys. zł brutto.

Jak widać, mediana dolnych widełek jest podobna bez względu na proponowaną umowę, co – jak podkreśla No Fluff Jobs – jest pochodną aktualnego poziomu minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Warto też pamiętać, że w przypadku mniej popularnych form zatrudnienia, jak B2B czy umowa o dzieło, większa liczba ofert stażowych od jednego pracodawcy może znacząco wpłynąć na średnią wysokość proponowanych widełek wynagrodzeń w danym kwartale.

– Najnowsze dane pokazują, jak przez lata zmieniła się perspektywa społeczna na kwestię wynagradzania stażystów i stażystek. Wiele osób, które zaczynały pracę w latach 90. czy po 2000 roku, nie mogło na to liczyć – bezpłatne staże były wówczas standardem – podkreśla Paulina Król.

Przedstawicielka No Fluff Jobs zwraca uwagę, że firmy traktowały staże jako „pewnego rodzaju poświęcenie, inwestycję własnych zasobów, oraz umożliwienie rozwoju przyszłym pracownikom". Takie podejście to już jednak przeszłość. – Dziś coraz bardziej dbamy o to, żeby praca była rozumiana jako obustronna korzyść i że pracownicy mogą dostarczyć realną wartość organizacji bez względu na poziom doświadczenia zatrudnionej osoby – podsumowuje Król.

Najwięcej stażystów i stażystek jest poszukiwanych w kategoriach Marketing, Sprzedaż, HR, Obsługa klienta i Finanse. Najmniej możliwości stażowych jest w kategorii Telekomunikacja.

