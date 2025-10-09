Rząd wycofuje się z kluczowej obietnicy? „Bardzo wątpię..."

W połowie września zakończył się nabór dla firm zainteresowanych udziałem w pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, złożonych zostało 1994 wniosków.

Pilotaż przewiduje testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy. Dwa główne to wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy, bądź skrócenie godzin pracy w poszczególnych dniach. Dopuszczalne są również inne modele dopasowane do specyfiki danego pracodawcy (np. udzielenie dodatkowego urlopu).

Przypomnijmy, że skrócenie czasu pracy w Polsce było jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej – mówiono konkretnie o wprowadzeniu 4-dniowego tygodnia pracy. Zastanawiającą opinię w tej sprawie wygłosił w środę poseł tej partii, a zarazem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

4-dniowego tygodnia pracy jednak nie będzie?

Pytany w RMF FM, czy w Polsce zostanie wprowadzony 4-dniowy tydzień pracy szef resortu finansów i gospodarki odpowiedział: – Bardzo wątpię, aby to się wydarzyło. Pilotaż oczywiście można przeprowadzić, sam zresztą uważam, że testowanie polityk gospodarczych za pomocą takiego pilotażu ma sens. Może niektóre firmy prywatne przekonają się do tego, że mogą pracować efektywniej w 4 dni, w ramach 4-dniowego tygodnia pracy, natomiast jestem przeciwnikiem jakichkolwiek nakazów.

Domański zadeklarował, że w jego ministerstwie nie zostanie wprowadzony 4-dniowy tydzień pracy.

Jak widać, minister finansów i gospodarki z dystansem podchodzi do 4-dniowego tygodnia pracy. Wygląda na to, że podobne podejście ma wielu Polaków. Z przeprowadzonego wiosną sondażu pracowni SW Research dla „Wprost" wynika, że 38,5 proc. ankietowanych nie podoba się ten pomysł. Niewiele więcej, bo 47 proc. badanych chce pracować cztery dni w tygodniu, a 14,4 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

