Skrócenie czasu pracy w Polsce. Pracownicy nie kryją obaw

Na początku tego tygodnia zakończył się nabór dla firm zainteresowanych udziałem w pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Podczas wtorkowej konferencji prasowej ministra rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosiła, że złożonych zostało 1994 wniosków.

– Wśród wniosków pojawiły się bardzo różne typy instytucji i przedsiębiorstw: mniejsze firmy, duże organizacje, instytucje publiczne i oczywiście instytucje prywatne. Ta różnorodność pozwoli nam na przetestowanie skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia w różnych kontekstach, w różnych uwarunkowaniach, w różnych modelach organizacji pracy – mówiła szefowa resortu pracy.

Pilotaż przewiduje testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy. Dwa główne to skrócenie tygodnia pracy lub godzin pracy w poszczególnych dniach. Dopuszczalne są jednak również inne modele dopasowane do specyfiki danego pracodawcy (np. udzielenie dodatkowego urlopu).

Skrócenie czasu pracy. Polacy obawiają się o wynagrodzenia

Z przeprowadzonego tuż przed startem pilotażu sondażu pracowni Research Partner wynika, że spośród dwóch głównych modeli Polacy zdecydowanie woleliby wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy (57 proc. wskazań). Z danych, które przytacza Business Insider Polska wynika, że skrócenie czasu pracy z 8 do 7,5 godzinny dziennie wymieniło tylko 17 proc. respondentów, a 26 proc. odpowiedziało „trudno powiedzieć".

Choć twórcy pilotażu jasno wskazują, że skrócenie czasu pracy miałoby nastąpić z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia, aż 70 proc. uczestników sondażu nie kryje, że obawia się, że po skróceniu czasu pracy pracodawcy będą dążyli do obniżenia zarobków. Takich obaw nie ma zaledwie 9 proc. badanych. Co piąty (21 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 1.08-4.08.2025, na ogólnopolskiej próbie 1040 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

