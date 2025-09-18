Wynagrodzenia w Polsce w górę. Jest jednak niedosyt

Z danych przedstawionych w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu o 7,1 proc. rok do roku.

Wynagrodzenia w górę, ale do 9000 zł daleko

Najnowsze dane są wyraźnie niższe niż oczekiwali ekonomiści (konsensus rynkowy wynosił 8 proc.). Z drugiej jednak strony podwyżki w skali roku znacząco przewyższają tempo wzrostu cen (inflacja konsumencka wyniosła w sierpniu 2,9 proc. rok do roku).

GUS podał również, że w sierpniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,5 proc., co oznacza, że Polacy zarabiali w sierpniu więcej niż rok temu, ale nieco mniej niż w lipcu.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 8769,08 zł brutto. To mniej niż w lipcu, kiedy to średnia płaca wyniosła 8905,63 zł brutto. W sierpniu 2024 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 8189,74 zł.

Powyższe dane pokazują, że oddalamy się od granicy 9000 zł brutto. Udało się ją przekroczyć w marcu tego roku, kiedy to średnia płaca wyniosła 9055 zł brutto.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, m.in. premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne.

GUS poinformował dziś również, że w sierpniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem.

Warto podkreślić, że przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

