Zasiłek pogrzebowy po 15 latach wzrośnie. Zaskakujący pomysł ws. waloryzacji

Pod koniec ubiegłego roku opublikowano nowy projekt ustawy dotyczący podniesienia zasiłku pogrzebowego. Poprzedni projekt – jak przypomina Interia.pl – zakładał podwyżkę zasiłku w ciągu 14 dni od wejścia w życie nowych regulacji oraz coroczną waloryzację tego świadczenia. W nowym projekcie zaproponowano inny mechanizm.

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie. Co z waloryzacją?

Projekt zakłada, że wraz z początkiem 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrośnie z dotychczasowych 4000 do 7000 zł. Co z waloryzacją? Resort rodziny, pracy i polityki spolecznej proponuje coroczną weryfikację kwoty zasiłku pogrzebowego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Podwyżka zasiłku pogrzebowego będzie zależeć od decyzji rządu, który będzie mógł wydać w tej sprawie stosowne rozporządzenie. Pierwsza weryfikacja wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego miałaby odbyć się w 2027 roku.

Ministerstwo przekonuje, że weryfikacja jako konstrukcja prawna funkcjonuje np. w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych. O ile w przypadku waloryzacji konkretne świadczenie wzrasta automatycznie po upływie określonego czasu, to w tym wypadku specjalnie wyznaczony organ ma za zadanie zweryfikować, czy dotychczasowa kwota świadczenia nadal wystarcza do pokrycia określonych kosztów. Tym organem ma być właśnie Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, który opracowywałby koszyk usług funeralnych (w zakresie podstawowym) i monitorował, jak ceny poszczególnych usług rosną rok do roku. Następnie Instytut przedstawi wyniki swojej analizy Radzie Ministrów w terminie do 1 marca każdego roku. Po zapoznaniu się z analizą rząd zdecyduje o ewentualnym podniesieniu zasiłku pogrzebowego. Podwyżka nastąpi w drodze rozporządzenia wydawanego do 30 czerwca i wejdzie w życie od 1 lipca.

Jak podaje Interia.pl, analiza cen usług pogrzebowych ma się odbywać w formie ankiety wspomaganej komputerowo. Obejmować ma 70 zakładów pogrzebowych działających w Polsce, zarówno w miastach, jak i na wsiach, i zlokalizowanych w trzech województwach (wybrane trzy województwa). Na wspomniany koszyk usług funeralnych składałoby się m.in. załatwienie formalności pogrzebowych, przygotowanie i wybór trumny,odbiór ciała zmarłego do kostnicy, dojazd do kościoła lub domu pogrzebowego w dniu pogrzebu,transport do miejsca pochówku na cmentarzu,przygotowanie miejsca pogrzebowego, złożenie trumny lub urny z ciałem do grobu. Nie będą natomiast uwzględniane koszty związane z wykupieniem miejsca pochówku, usług kamieniarskich i innych usług związanych z samą uroczystością pogrzebową.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że koszty podwyżki zasiłku pogrzebowego dla sektora finansów publicznych wyniosą ok. 1,5 mld zł rocznie.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego po 15 latach

Podwyżka zasiłku pogrzebowego nastąpi 15 lat po wprowadzeniu obecnej kwoty świadczenia (wspomniane 4000 zł). Z przeprowadzonego pod koniec listopada zeszłego roku sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że jedynie 12,3 proc. Polaków uważa, że dotychczasowa kwota zasiłku pogrzebowego powinna nadal obowiązywać. Blisko 80 proc. twierdzi natomiast, że kwota ta jest zbyt niska i powinna wzrosnąć. Zaledwie 2,6 proc. badanych opowiada się za obniżką dotychczasowej kwoty, a 1,4 proc. twierdzi, że w ogóle nie powinien obowiązywać zasiłek pogrzebowy. Niemal 5 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Zmiany w rehabilitacji ambulatoryjnej. NFZ wskazuje na niekorzystne praktykiCzytaj też:

Od 1 stycznia 6246 zł miesięcznie dla seniorów. Trzeba spełnić jeden warunek