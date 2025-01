Od 1 stycznia 6246 zł miesięcznie dla seniorów. Trzeba spełnić jeden warunek

W październiku ubiegłego roku Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu honorowym. Zastąpiła ona dotychczasowy – pozaustawowy – mechanizm przyznawania świadczenia dla osób, które ukończyły 100 lat.

Świadczenie honorowe ZUS przyznaje od 1972 roku na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów. Twórcy ustawy wskazywali, że choć świadczenie przyznawane jest od ponad 50 lat, to „w obecnych realiach konstytucyjnych zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego powinny być jednak uregulowane w ustawie, nie zaś – w akcie prawa wewnętrznego, podjętym kilkadziesiąt lat temu w innych realiach ustrojowych". Celem ustawy jest unormowanie prawne wieloletniej tradycji, a także zapewnienie pewności i przewidywalności sytuacji prawnej najstarszej części społeczeństwa.

Świadczenie honorowe. Komu przysługuje 6246 zł?

Od 1 stycznia osobom, które skończą 100 lat przysługiwało będzie świadczenie honorowe w wysokości 6246,13 zł brutto miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana w marcu.

Jak informuje ZUS, zgodnie z nową ustawą świadczenie honorowe będzie przysługiwało osobom, które:

posiadają obywatelstwo polskie,

skończyły 100 lat,

w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym skończyły 100 lat mają prawo do świadczenia wymienionego w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury, renty.

W przypadku spełnieniu powyższych warunków prawo do świadczenia honorowego przysługuje z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków. Muszą to natomiast zrobić osoby, które ukończyły 100 lat, ale nie mają prawa do emerytury.

Decyzję ws. przyznania świadczenia honorowego seniorzy otrzymają z właściwego organu emerytalnego lub rentowego (ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej lub jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości).

– Jeśli w chwili skończenia 100 lat będziesz pobierać więcej niż jedno świadczenie emerytalno-rentowe, np.: emeryturę i rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, to otrzymasz tylko jedno świadczenie honorowe – wyjaśnia ZUS.

Z informacji przekazanej przez rzecznika ZUS Wojciecha Dąbrówkę wynika, że świadczenie honorowe pobiera obecnie ok. 3300 osób. Z prognoz ZUS wynika, że za 20 lat liczba 100-latków w Polsce przekroczy 20 tys., zaś w 2060 roku będzie ich ponad 65 tys.

