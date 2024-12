ZUS oddaje pieniądze po zmarłych. Mało kto wie o takiej możliwości

Istnieje możliwość zwrotu składek emerytalnych po zmarłych, w tym także po osobach niespokrewnionych. Na subkontach osób zmarłych znajdują się średnio kwoty rzędu 29 tys. zł. To jednak nie następuje automatycznie – konieczne jest złożenie wniosku.

Kto może odzyskać środki?

Środki zapisane na subkontach w ZUS lub w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) są dziedziczone zgodnie z określonymi zasadami. Prawo do ich odzyskania mają:

osoby wskazane przez zmarłego w dokumentach dotyczących dziedziczenia,

spadkobiercy ustawowi, jeśli zmarły nie wskazał uposażonych.

Podział środków:

Połowa środków z okresu trwania wspólności majątkowej trafia na konto współmałżonka.

Pozostała część dzielona jest pomiędzy wskazanych beneficjentów lub spadkobierców ustawowych.

Jeżeli zmarły nie był członkiem OFE, środki zgromadzone na subkoncie w ZUS wchodzą w skład masy spadkowej.

Jak złożyć wniosek?

Aby odzyskać pieniądze, konieczne jest złożenie wniosku w odpowiedniej instytucji:

W przypadku subkonta w ZUS – w ZUS.

W przypadku rachunku w OFE – w danym funduszu emerytalnym.

Procedura:

Ustal, czy zmarły był członkiem OFE. ZUS może udzielić takich informacji tylko na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Złóż wniosek w odpowiedniej instytucji. OFE, po podziale środków, w ciągu 14 dni informuje ZUS o beneficjentach. Następnie ZUS dokonuje podziału środków na subkoncie w terminie trzech miesięcy.

Co zrobić w przypadku braku wskazania beneficjentów?

Jeżeli zmarły nie wskazał uposażonych osób, środki wchodzą w skład masy spadkowej. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego.

Osoby będące członkami OFE, a także osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku, mogą za życia wskazać beneficjentów do dziedziczenia lub zmienić ich udział procentowy. Ważne jest, aby wprowadzone zmiany zgłaszać do OFE.

ZUS ostrzega przed pośrednikami

ZUS przypomina, że uzyskanie zwrotu środków nie wymaga korzystania z pośredników. Wystarczy zgłosić się do ZUS lub OFE i złożyć odpowiedni wniosek.

W przypadku śmierci osoby niebędącej członkiem OFE, ZUS informuje uprawnionych do odbioru środków, choć przepisy nie zobowiązują go do takiego działania.

