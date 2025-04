Fatalne wieści z NBP. Glapiński nie przekaże budżetowi ani grosza

Narodowy Bank Polski po raz trzeci z rzędu zakończył rok na dużym minusie. Jak podaje Business Insider Polska wynika, strata za 2024 r. wyniosła około 13,4 mld zł, czyli niemal dwukrotnie więcej, niż zakładały prognozy z końca ubiegłego roku. To oznacza, że ponownie do budżetu państwa nie wpłynie żadna złotówka z zysku banku centralnego.

Straty NBP

Chociaż sprawozdanie finansowe NBP zostało już zatwierdzone przez Radę Polityki Pieniężnej, to jego treść nie jest jeszcze oficjalnie dostępna. W dokumentach z końca 2024 r. zakładano, że strata wyniesie 7,4 mld zł, jednak finalnie przekroczyła ten poziom niemal dwukrotnie. Tym razem rząd nie zapisał w ustawie budżetowej wpływów z zysku NBP, co świadczy o większej ostrożności i braku zaufania do wcześniejszych prognoz instytucji.

Warto przypomnieć, że za czasów poprzedniego rządu NBP przekazał do budżetu ponad 43 mld zł, z czego ponad 35 mld zł w okresie, gdy prezesem był Adam Glapiński. Od trzech lat jednak bilans banku centralnego pozostaje ujemny.

Koszty działalności

NBP podkreśla, że jego celem nie jest osiąganie zysku, a czynniki wpływające na wynik finansowy – takie jak kursy walut i koszty walki z inflacją – są niezależne od banku. Przykładem może być 2023 r., kiedy to główną przyczyną rekordowej straty wynoszącej 20,8 mld zł było umocnienie złotego, co obniżyło wartość posiadanych rezerw walutowych.

Choć prezes Glapiński jeszcze w 2021 r. określał wysoki zysk NBP jako "wielki sukces", to obecnie instytucja przekonuje, że ujemny wynik nie powinien być kryterium oceny działalności banku. Straty, jak podaje NBP, są księgowym zapisem i nie wymagają pokrycia z budżetu państwa, lecz kumulują się jako „strata z lat ubiegłych”.

