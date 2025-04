Ceny paliw po świętach. Będą podwyżki?

Eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak zauważają, że tankujący na stacjach paliw w końcu zaczęli odczuwać skutki przeceny, z jaką na początku kwietnia mieliśmy do czynienia na rynku naftowym.

Z wyliczeń analityków wynika, że ceny paliw są obecnie o ok. 10 proc. niższe niż przed rokiem. Do tego tuż przed Wielkanocą, paliwowe sieci ruszyły z promocjami, oferujac dodatkowe rabaty na tankowanie.

W pierwszej połowie ubiegłego tygodnia, na hurtowym rynku paliw można było zaobserwować spadek cen, ale przed weekendem – w reakcji na odbicie na rynku naftowym, notowania w Polsce zaczęły odrabiać straty. Metr sześcienny benzyny bezołowiowej 95 kosztował w rafineriach pod koniec zeszłego tygodnia średnio 4455,80 zł, co oznacza, że był o 14 zł tańszy niż tydzień wcześniej. Zdrożał za to olej napędowy. Średnia cena diesla w hurcie wyniosła pod koniec poprzedniego tygodnia 4536,00 zł za 1 000 litrów. To o 27,20 zł więcej niż tydzień wcześniej.

Ceny paliw. Diesel poniżej 6 zł

Jak wyglądała sytuacja na stacjach? – Olej napędowy tańszy o 10 groszy, spadek ceny benzyny o 8 groszy i 5-groszowa obniżka odnotowana dla autogazu – tak wygląda bilans przedświątecznego tygodnia na detalicznym rynku paliw – podali eksperci e-petrol.pl.

Pod koniec ubiegłego tygodnia, po raz pierwszy od października zeszłego roku średnia cena diesla wyniosła mniej niż 6 zł (średnio 5,98 zł/l). Popularna „95" kosztowała przeciętnie 5,89 zł/l, a LPG średnio 3,08 zł/l.

Jakich cen kierowcy mogą spodziewać się w tym tygodniu? Według analityków e-petrol.pl, w nadchodzących dniach kierunek zmian na detalicznym rynku paliw powinien się utrzymać, ale dynamikę obniżek mogą wyhamować akcje promocyjne, uruchamiane jeszcze przed świętami przez część paliwowych sieci. Dzięki rabatom realne koszty tankowania będą niższe od cen na pylonach.

– Do tego możemy zobaczyć większą rozpiętość cenową pomiędzy obiektami oferującymi promocje dla lojalnych klientów i tymi stacjami, które będą konkurować atrakcyjną ofertą dla wszystkich tankujących – podkreślają analitycy.

Prognozowane przez ekspertów e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na końcówkę kwietnia to:

5,76-5,89 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

5,85-5,98 zł/l dla diesla,

3,02-3,09 zł/l dla autogazu.

Czytaj też:

Benzyna zdrożała tylko na chwilę? Eksperci wróżą „efekt Trumpa"Czytaj też:

Abstrakcyjna sytuacja na S8. Kierowca wyszedł na dach jadącego pojazdu