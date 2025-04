Benzyna zdrożała tylko na chwilę? Eksperci wróżą „efekt Trumpa"

W środę prezydent USA Donald Trump ogłosił nową politykę celną. Zakłada ona m.in. wprowadzenie minimalnej stawki celnej dla wszystkich państw świata w wysokości 10 proc. Wprowadzone mają zostać również m.in. dodatkowe 20 proc. cła na produkty z Unii Europejskiej i 34 proc. na towary z Chin.

Wojna handlowa wywołała przecenę

Jak zauważają eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak, rozpętana przez amerykańskiego prezydenta wojna handlowa przekłada się na mocną przecenę na rynku naftowym. Już podczas czwartkowej sesji dla ropy Brent przecena wynosiła blisko 5 USD, a dalszy ciąg podobnych zmian może następować w miarę wprowadzania odwetowych działań ze strony innych gospodarek.

– Nowe cła nałożone przez Stany Zjednoczone niemal na wszystkich partnerów handlowych przełożyły się na skokowy spadek notowań ropy naftowej i umocniły złotówkę w relacji do dolara. Dzięki temu pierwsze od stycznia podwyżki cen benzyny na stacjach mogą mieć jedynie incydentalny charakter – piszą analitycy e-petrol.pl.

W mijającym tygodniu popularna „95" podrożała o 4 grosze do poziomu 5,98 zł/l. Na poziomie z końca marca utrzymała się średnia cena oleju napędowego, który tak jak przed tygodniem kosztuje 6,08 zł/l. Czwarty tydzień z rzędu tanieje za to autogaz, który po dwugroszowej obniżce kosztuje 3,11 zł/l. Analitycy e-petrol.pl zwracają uwagę, że to najniższa cena tego paliwa od listopada zeszłego roku.

Ostatatnie wydarzenia dają również szanse na odwrócenie utrzymującej się od połowy marca na hurtowym rynku paliw w Polsce tendencji wzrostowej. – Przed weekendem w rafineriach zobaczyliśmy już solidną przecenę, a prognozy e-petrol.pl na najbliższe dni wskazują na dalsze obniżki - piszą eksperci.

Aktualnie metr sześcienny 95-oktanowej benzyny jest wyceniany na 4684,80 zł i jest o 16,40 zł tańszy niż tydzień temu. Olej napędowy na przestrzeni tygodnia potaniał o 39,20 i kosztuje aktualnie 4731,00 zł/metr sześcienny.

Ile zapłacimy za paliwo w kolejnym tygodniu?

Jakich cen kierowcy mogą spodziewać się w nadchodzącym tygodniu na stacjach? Według ekspertów możemy mieć do czynienia z cenową stabilizacją, z szansą na dalsze spadki kosztów tankowania autogazu. Przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco:

5,96-6,07 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

6,04-6,15 zł/l dla diesla,

3,06-31,12 zł/l dla autogazu.

