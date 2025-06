1 tys. zł za mieszkanie...rocznie. Coraz więcej Polaków korzysta z tej opcji

„Gazeta Wyborcza" rozmawiała z osobami, które zdecydowały się na mieszkanie na Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD). Jeden z rozmówców gazety twierdzi, że w jego ROD-zie na różnych działkach zamieszkuje w sumie ponad 50 osób. Fala przeprowadzek nastąpiła na przestrzeni ostatnich 4-5 lat, co może mieć związek z rosnącymi cenami – zakupu, jak i wynajmu – mieszkań. – Ludziom wydaje się, że mieszkamy w małych altankach bez ogrzewania. Na ROD coraz częściej powstają niemalże domy jednorodzinne. Ludzie mają wykopane szamba, studnie głębinowe – mówi rozmówca dziennika.

Mieszkanie na ROD. Płacą 1000 zł rocznie!

Mieszkaniec ROD twierdzi, że samo utrzymanie ogrodu kosztuje nieco ponad 1000 zł...rocznie. Dochodzą do tego wydatki na prąd, co jest największym obciążeniem finansowym, zwłaszcza w zimie, gdy domki trzeba ogrzewać. – Ale to i tak nieporównywalne koszty, gdyby trzeba było jeszcze płacić czynsz do spółdzielni czy wspólnoty, czy komuś za wynajem – mówi rozmówca gazety.

Zgodnie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz punktem siódmym Regulaminu ROD zamieszkiwanie na działkach jest bezwzględnie zabronione. Polski Związek Działkowców informuje, że zarządy ROD, mają obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku. Za niedostosowanie się do przepisów, grozi nawet utrata prawa do działki. Jeden z rozmówców gazety, który zasiada w zarządzie jednego z ROD-ów, przyznaje, że praktyka pokazuje, iż przepisy to jedno, a życie drugie – w jego ROD-zie na 244 ogrody, zamieszkałych jest około 12, czyli 5 proc. wszystkich. Mężczyzna przyznaje wprost, że w ogrodach przymyka się oko na meldunki i stałe zamieszkiwanie.

– Owszem, można byłoby prosić, pozbawić działki, ale co to da? Co, jeśli ktoś się zemści? Podpali ogródek, zdemoluje lub zniszczy nasadzenia? Dlaczego mam ryzykować tak ogromną stratę? Poza tym prawnie to droga przez mękę – mówi członek zarządu ROD.

Przedstawiciele urzędów przyznają, że wydają meldunki na adresy ROD. Marek Kubiak z Urzędu Miasta Poznania wyjaśnia w rozmowie z „Wyborczą", że ustawodawca "nie rozróżnia charakteru czy funkcji obiektu, w którym chcemy się zameldować".

– Stąd obowiązek meldunkowy obejmuje także osoby zamieszkujące stale bądź czasowo na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych – mówi Kubiak, zaznaczając, że z uwagi na fakt, iż ROD służą innym celom niż mieszkalne, procedura zameldowania w takich przypadkach wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

– Z reguły jego trakcie zarządy ROD sprzeciwiają się zameldowaniu osób na terenie ROD, ale nie stanowi to przeszkody w wydaniu decyzji o zameldowaniu. Meldunek nie jest podstawą do zamieszkiwania zarówno na terenie ROD, jak i w innym miejscu. Nie potwierdza żadnych uprawnień do zamieszkania lub przebywania pod danym adresem – dodaje.

