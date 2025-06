Majowy rynek mieszkaniowy. Warszawa najdroższa, Trójmiasto zyskuje na wartości

W Warszawie średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów przebiła w maju pułap 18 tys. zł, zaś Trójmiasto wyprzedziło Kraków w wyścigu cenowym. Nie tylko w stolicy i Trójmieście, ale też w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena metra kwadratowego poszła w górę. W Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu maj upłynął pod znakiem jej stabilizacji – wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl.

– W tym roku niemal we wszystkich metropoliach wzloty średniej ceny metra kwadratowego wszystkich mieszkań dostępnych w ofercie deweloperów przeplatały się okresami stabilizacji. Wyjątkiem jest Łódź, w której średnia – ok. 11,5 tys. zł za metr kwadratowy – zatrzymała się na poziomie z sierpnia ubiegłego roku – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Majowy rynek mieszkaniowy – wstępne dane

Eksperci wyliczyli, że miesięczne zmiany cen metra kwadratowego zależą od tego, czy na rynku pojawia się więcej droższych, czy tańszych mieszkań – stosownie do lokalnych warunków. W 2025 roku częściej obserwowano wzrosty cen związane z większą podażą droższych lokali. Według wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl średnia cena metra kwadratowego w Trójmieście wzrosła w tym roku o 2 proc. i przekroczyła 16,8 tys. zł. W efekcie Kraków, ze średnią nieco poniżej 16,7 tys. zł/m kw., spadł na trzecie miejsce w rankingu najdroższych metropolii, choć tamtejszy rynek stabilizuje się po 1 proc. podwyżce zanotowanej w kwietniu.

– Warto zauważyć, że na podwyżkę w Trójmieście zapracował Gdańsk, o którym wielokrotnie pisaliśmy, że jest specyficzną metropolią. Ze względu na jej atrakcyjność turystyczną powstaje tu dużo drogich mieszkań w projektach ulokowanych m.in. w pobliżu Zatoki Gdańskiej oraz Śródmieścia. Akurat w lutym i maju na rynek trafiła duża pula takich mieszkań – komentuje Marek Wielgo.

Majowy rynek mieszkaniowy – Warszawa najdroższa

Podobna sytuacja miała miejsce w Warszawie (18,1 tys. zł/m kw.), gdzie w maju średnia cena metra kwadratowego przekroczyła symboliczny próg 18 tys. zł, choć 1 proc. podwyżka nastąpiła już w marcu. Drugi miesiąc z rzędu taką samą podwyżkę odnotowano także w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 11,3 tys. zł/m kw.).

Stabilizacja wróciła do Wrocławia (ok. 14,8 tys. zł/m kw.), a w Poznaniu (13,4 tys. zł/m kw.) trwa nieprzerwanie od lutego. To właśnie stolica Wielkopolski i Kraków mają największe szanse na miano najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 r. W obu miastach średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w maju była tylko o 2 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Dwucyfrową podwyżkę, wynoszącą 10 proc., nadal notuje jedynie Trójmiasto. W Warszawie zmiana ceny metra kwadratowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 3 proc., w Łodzi – 4 proc., w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 6 proc., a we Wrocławiu – 7 proc.

