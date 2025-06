Wakacje priorytetem dla Polaków. Te wydatki jesteśmy gotowi odłożyć na później

Jak wynika z badania „International Travel Confidence Index 2025” przeprowadzonego na zlecenie Allianz Partners, aż 78 proc. Polaków planuje wakacyjny wyjazd w okresie od czerwca do września. To jeden z najwyższych wyników w Europie, wyprzedzają nas jedynie Włosi i Hiszpanie (odpowiednio 83 i 80 proc.).

Z badania wynika, że prawie 60 proc. z nas spędzi wakacje w kraju, najczęściej nad morzem (32 proc.). 35 proc. respondentów zamierza udać się za granicę. Wyjazdu nie planuje jedna piąta badanych (22 proc.).

Ile wydamy w tym roku na wakacje?

Średni budżet, jaki planujemy przeznaczyć na tegoroczne wakacje to ok. 6431,32 zł (1514 euro) w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe. Daje nam to przedostatnie miejsce wśród dziewięciu badanych krajów, ale notujemy pod tym względem znaczący wzrost względem zeszłego roku – o 1091,71 zł, czyli o ponad 20 proc. w porównaniu z 2024 r. Dla porównania Szwajcarzy planują wydać na wakacje średnio 3722 euro, Brytyjczycy 2747 euro, Niemcy 2177 euro, Włosi 1950 euro, Francuzi 1514 euro. Wyprzedziliśmy jedynie Hiszpanów, którzy planują wydać 1056 euro.

Badanie dowodzi, że Polacy są skłonni ograniczać codzienne wydatki, aby udać się na wakacyjny wypoczynek. Dwie trzecie z nas (65 proc.) planuje zrezygnować z rozrywek, a 61 proc. odkłada na później zakup samochodu, badź remont mieszkania.

– Wyniki badania „International Travel Confidence Index 2025” pokazują, że Polacy niezmiennie kochają letni wypoczynek. Wakacje są ważnym czasem regeneracji i oderwania od codzienności, nawet jeśli oznacza to konieczność ograniczenia innych wydatków. To zjawisko obserwujemy także w innych krajach Europy, jednak w Polsce trend jest szczególnie wyraźny – komentuje Agnieszka Krupa, dyrektorka zarządzająca Allianz Partners Polska.

Badanie pokazuje również, że rośnie grupa turystów, którzy planując wyjazd decydują się na dodatkową ochronę w postaci ubezpieczenia turystycznego. Aż 69 proc. Polaków zadeklarowało, że wykupi ubezpieczenie turystyczne lub już je posiada. To wzrost o 3 pkt proc. względem zeszłego roku. Badanymi kieruje przede wszystkim chęć zapewnienia sobie pomocy medycznej i powrotu do kraju (57 proc.) oraz zwrot ewentualnych kosztów leczenia za granicą (50 proc.).

Badanie „International Travel Confidence Index 2025” zostało przeprowadzone na zlecenie Allianz Partners przez OpinionWay na grupie 9300 osób z 9 europejskich krajów metodą CAWI w dniach 11–22 kwietnia 2025 r. W Polsce badaniem objętych zostało 1045 respondentów.

Czytaj też:

Nie tylko Turcja. Oto najtańsze kierunki na urlop z dziećmiCzytaj też:

Na tym Polacy oszczędzają najczęściej. „Nie kupuje się pod wpływem impulsu..."