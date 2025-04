Seniorzy mogą odzyskać pieniądze. Kluczowa jest jedna rzecz

Ulga dla seniora zakłada, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet), ale nadal pracują i nie pobierają emerytury, mogą skorzystać ze zwolnienia z PIT do kwoty 85 528 zł rocznie.

Serwis Interia.pl przytacza historię podatniczki, która zwróciła się niedawno do skarbówki, chcąc ustalić, czy w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok może zastosować ulgę dla seniora od wypłaconej jej odprawy emerytalnej i ekwiwalentu urlopowego. Kobieta zakończyła pracę 26 lutego zeszłego roku, a odprawę i ekwiwalent w łącznej wysokości 49 479,40 zł otrzymała 7 marca. Decyzję o przyznaniu emerytury ZUS wydał 12 marca, a pierwsze świadczenie emerytalne wypłacił 18 marca. W jej ocenie, przysługiwało jej zatem prawo do skorzystania z ulgi dla seniora w odniesieniu do ekwiwalentu oraz odprawy.

Ulga dla seniorów. Fiskus po stronie emerytki

Emerytce przyznały rację władze Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wskazując, że w tej sytuacji kobieta rzeczywiście spełnia warunki do zastosowania ulgi dla seniora, gdyż w momencie otrzymania przychodu nie pobierała jeszcze emerytury.

Portal przypomina, że odprawa emerytalna oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Okazuje się jednak, że w przypadku spełnienia wymogów ulgi dla seniorów, niektóre osoby mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego.

Ulga dla seniora przy odprawie i ekwiwalencie przysługuje osobom, które:

ukończyły 60. rok życia (w przypadku kobiet) lub 65. rok życia (w przypadku mężczyzn),

w dniu otrzymania odprawy emerytalnej i/lub ekwiwalentu pieniężnego nie pobierały jeszcze emerytury,

otrzymały odprawę lub ekwiwalent w ramach stosunku pracy lub umowy zlecenia objętej ubezpieczeniami społecznymi,

spełniły roczny limit zwolnienia od podatku, który wynosi 85 528 zł brutto.

Seniorzy, którzy zakończyli pracę i dostali odprawę oraz ekwiwalent, ale stało się to przed rozpoczęciem pobierania emerytury, mogą starać się o odzyskanie zapłaconego podatku.

