Uważaj na przelewy! Skarbówka może zablokować Twoje konto

Od 2022 r. skarbówka ma szerokie uprawnienia do kontroli finansów, a banki muszą zgłaszać podejrzane transakcje. Sprawdź, jakie przelewy mogą wzbudzić zainteresowanie urzędników i jak uniknąć problemów z fiskusem.

Nowe uprawnienia skarbówki. Co warto wiedzieć?

Od 2022 r. fiskus ma dostęp do danych bankowych bez konieczności informowania właściciela rachunku. Banki są zobowiązane do raportowania podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który decyduje o dalszej analizie.

Skarbówka może kontrolować transakcje bankowe nawet do pięciu lat wstecz. Oznacza to, że nawet operacje sprzed kilku lat mogą stać się podstawą do kontroli podatkowej.

Limity przelewów zagranicznych. Kiedy bank zgłosi transakcję?

Przelewy międzynarodowe są pod szczególnym nadzorem. Banki raportują do KAS transakcje przekraczające:

15 000 euro (ok. 65 000 zł) – limit ustawowy,

10 000 euro (ok. 43 000 zł) – niektóre banki stosują niższy próg monitorowania.

Wysokie przelewy zagraniczne mogą wzbudzić zainteresowanie skarbówki, zwłaszcza jeśli nie są udokumentowane lub nie odpowiadają oficjalnym dochodom właściciela konta.

Darowizny pod lupą fiskusa. Ile możesz przekazać bez zgłoszenia?

Przelewy oznaczone jako darowizna są dokładnie analizowane. Istnieją limity zwolnione z obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego:

36 120 zł – dla najbliższej rodziny (I grupa podatkowa),

27 090 zł – dla dalszej rodziny (II grupa podatkowa),

5 733 zł – dla osób niespokrewnionych (III grupa podatkowa).

Jeśli suma darowizn od jednej osoby w ciągu 5 lat przekroczy te limity, obdarowany musi zgłosić to do urzędu w ciągu 6 miesięcy. W przeciwnym razie może zostać naliczony podatek do 20 proc. wartości darowizny.

Regularne przelewy na mniejsze kwoty. Co z nimi?

Nie tylko wysokie jednorazowe przelewy są analizowane. Seria regularnych wpłat na mniejsze kwoty również może zainteresować skarbówkę, zwłaszcza gdy ich suma sugeruje ukryte dochody.

Jeśli na Twoje konto regularnie wpływają środki bez widocznego związku z oficjalnym dochodem, urząd skarbowy może zażądać wyjaśnień. Często dotyczy to osób prowadzących działalność „na czarno” lub unikających rejestrowania przychodów.

Blokada przelewów i konsekwencje kontroli

Jeśli fiskus podejrzewa pranie pieniędzy lub inną nielegalną działalność, ma prawo zablokować transakcję na 72 godziny. W szczególnych przypadkach blokada może zostać wydłużona do 3 miesięcy.

W wyniku kontroli skarbówka może:

nałożyć obowiązek zapłaty zaległego podatku z odsetkami,

nałożyć karę finansową za unikanie opodatkowania,

zawiadomić organy ścigania w przypadku podejrzenia prania pieniędzy.

Jak uniknąć problemów z urzędem skarbowym?

Aby uniknąć problemów z fiskusem, warto przestrzegać kilku zasad:

✅ Dokładnie opisuj przelewy – unikniesz nieporozumień w razie kontroli.

✅ Zgłaszaj darowizny do urzędu skarbowego – jeśli przekraczasz limit, lepiej uniknąć podatku przez prawidłowe zgłoszenie.

✅ Monitoruj swoje przelewy – zwracaj uwagę na kwoty i częstotliwość transakcji.

Transparentność to klucz do bezpieczeństwa

Polski system podatkowy staje się coraz bardziej szczelny, a fiskus ma coraz lepsze narzędzia do wykrywania nieprawidłowości. Świadomość zasad i limitów pozwala uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Jeśli planujesz większe przelewy, warto skonsultować się z doradcą podatkowym, by mieć pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

