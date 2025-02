Skarbówka bierze się za te platformy. Dane już spłynęły do urzędów

Dotyczy to serwisów umożliwiających handel online, rezerwację noclegów, wynajem pojazdów oraz zamawianie przejazdów. Ministerstwo Finansów podkreśla, że raporty zostaną poddane szczegółowej analizie pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi.

Kogo dotyczy raportowanie transakcji?

Do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) trafiły informacje o użytkownikach, którzy w 2023 i 2024 r. spełnili określone kryteria:

dokonali co najmniej 30 transakcji sprzedaży towarów w ciągu roku,

osiągnęli przychody na poziomie co najmniej 2000 euro,

w przypadku wynajmu nieruchomości – każda transakcja podlega raportowaniu.

Jak skarbówka analizuje dane sprzedawców?

Ministerstwo Finansów informuje, że KAS zastosuje metody analityczne pozwalające wykryć nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Kontrole będą skierowane jedynie do tych sprzedawców, których działalność budzi wątpliwości co do rzetelności rozliczeń.

Dlaczego fiskus zaostrza kontrole?

Działania skarbówki mają na celu nie tylko zwiększenie wpływów podatkowych, ale także wsparcie uczciwej konkurencji i ochrona konsumentów przed nieuczciwymi sprzedawcami. Efekty wdrożenia unijnej dyrektywy DAC7 będą widoczne w kolejnych miesiącach i latach, gdy KAS porówna raportowane dane z deklaracjami podatników.

Czy prowadzisz sprzedaż w internecie? Warto upewnić się, że Twoje rozliczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji.

Co grozi za niezgodne rozliczenia?

Sprzedawcy, u których KAS wykryje rozbieżności między raportowanymi transakcjami a deklaracjami podatkowymi, mogą spodziewać się kontroli. W zależności od skali nieprawidłowości grożą im korekty podatkowe, kary finansowe, a w skrajnych przypadkach – postępowania skarbowe.