Urząd skarbowy ruszył na łowy. Oni są na celowniku

W tej sytuacji mamy do czynienia z typowym chaosem prawnym. Według informacji „Gazety Wyborczej”, urzędy skarbowe ruszyły z kontrolami. Na celowniku są te osoby, które wynajmują innym mieszkania za pośrednictwem Booking i Airbnb. Skarbówka nakazuje zakładanie działalności gospodarczych i zapłatę zaległych podatków nawet do pięciu lat wstecz. Działania tej instytucji gryzą się z niedawnym pismem Ministerstwa Finansów. Resort informował, że w takich sytuacjach nie trzeba zakładać działalności i można rozliczać się w ramach najmu prywatnego.

To trzeba czy nie trzeba?

Zgodnie z polskim prawem, działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Oznacza to, że jeżeli wynajmujesz mieszkanie regularnie (np. na przestrzeni wielu miesięcy) i czerpiesz z tego korzyści, może to być uznane za działalność gospodarczą. Jeśli jednak wynajem ma charakter okazjonalny, nie jest głównym źródłem dochodu i nie odbywa się regularnie, to w takim przypadku nie ma obowiązku zakładania działalności. Wszystko zależy więc od interpretacji urzędu skarbowego.

Ile wynosi podatek?

W przypadku wynajmu prywatnego to najczęściej 8.5 proc. od przychodu do 100 tys. zł. Powyżej tej kwoty 12.5 proc. Z kolei w przypadku działalności gospodarczej należy wybrać formę opodatkowania. Podatek liniowy (19 proc.) lub na zasadach ogólnych (12 proc. lub 32 proc., w zależności od dochodu). Można się spodziewać, że w najbliższej przyszłości takich kontroli będzie więcej, również z powodu wprowadzonej niedawno w Polsce unijnej dyrektywy DAC7.

DAC7. O co chodzi?

Platformy sprzedaży internetowej (np. Allegro, Vinted, OLX, Booking, Airbnb) mają teraz obowiązek częstszego raportowania do skarbówki. Mowa o tych sprzedawcach, którzy zrealizowali 30 lub więcej transakcji lub gdy łączna kwota jest wyższa niż 2 tys. euro.