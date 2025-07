Nvidia znów sprzedaje do Chin. Stawka to miliardy dolarów

Podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowych Targów Promocji Łańcucha Dostaw w Pekinie dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang pochwalił osiągnięcia Chin w dziedzinie sztucznej inteligencji. W jego wystąpieniu pojawiły się pochlebne opinie na temat takich modeli jak DeepSeek, Alibaba, Tencent, MiniMax czy Bot Ernie od Baidu. Huang zaznaczył, że są one światowej klasy i mają wpływ na rozwój globalnego ekosystemu AI. Dodał, że już ponad 1,5 mln programistów w Chinach korzysta z technologii Nvidii do tworzenia własnych rozwiązań.

Wznowienie dostaw

Wystąpienie miało miejsce dzień po ogłoszeniu przez firmę decyzji o wznowieniu dostaw chipów H20 do Chin. Nvidia musiała przerwać ich sprzedaż w kwietniu ze względu na nowe przepisy eksportowe wprowadzone przez władze USA. Jednak w związku z ostatnimi negocjacjami handlowymi między Stanami Zjednoczonymi a Chinami doszło do złagodzenia części ograniczeń. W zamian Pekin zadeklarował wznowienie wydawania licencji eksportowych na pierwiastki ziem rzadkich, które są kluczowe dla wielu gałęzi przemysłu.

Jak podał sekretarz handlu USA Howard Lutnick, przywrócenie sprzedaży chipów jest elementem szerszych rozmów gospodarczych. Chiny posiadają niemal monopol na dostawy niektórych rzadkich surowców, co daje im przewagę negocjacyjną. W odpowiedzi na to Stany Zjednoczone zdecydowały się na ustępstwa w kwestii eksportu zaawansowanych technologii.

Nvidia na chińskim rynku

Nvidia, działająca na styku interesów dwóch światowych potęg, dotkliwie odczuła wcześniejsze restrykcje. W wyniku kwietniowych ograniczeń firma straciła połowę udziału w chińskim rynku, a według jej danych sprzedaż w II kwartale spadła o 2,5 mld dolarów. Prognozy wskazywały na możliwą stratę kolejnych 8 mld dolarów w III kwartale. Huang ostrzegał wówczas, że ograniczenia mogą wzmocnić pozycję Huawei, który rozwija własne, choć mniej zaawansowane układy scalone.

Nowe zasady wymagają, by wszystkie zamówienia z Chin były zatwierdzane przez rząd USA. Obecnie wnioski o zgodę złożyły już m.in. ByteDance i Tencent. Według Bloomberga wznowienie eksportu może przynieść Nvidii znaczące zyski. We wtorek wartość akcji firmy wzrosła o 4,04%, przekraczając 170 dolarów i zbliżając się do rekordowych poziomów.

