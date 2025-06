Złota fala AI niesie Nvidię na giełdowy szczyt. Historyczny sukces

Nvidia po raz kolejny znalazła się na czele najcenniejszych spółek giełdowych świata. 25 czerwca 2025 roku akcje producenta układów graficznych osiągnęły nowy rekordowy poziom – 154,31 dolara. To przełożyło się na kapitalizację rynkową spółki równą 3,76 biliona dolarów. Dzień później kurs rósł dalej, sięgając niemal 156 dolarów za akcję. W rezultacie Nvidia wyprzedziła Microsoft i Apple, wracając na pozycję lidera pod względem wyceny giełdowej.

Wzrost notowań

Wzrost notowań to w dużej mierze efekt pozytywnych nastrojów inwestorów, silnych wyników finansowych oraz premiery nowych produktów. Kluczowe znaczenie miała także aktualizacja rekomendacji analityków z firmy Loop Capital. Podnieśli oni cenę docelową akcji do poziomu 250 dolarów – najwyższego na Wall Street. Przy takiej wycenie kapitalizacja spółki mogłaby sięgnąć 6 bilionów dolarów.

Rok wcześniej te same akcje kosztowały około 120 dolarów, a jeszcze w kwietniu 2025 roku ich wartość spadła poniżej 87 dolarów. Od tamtego czasu kurs odrobił straty, przynosząc inwestorom w tym roku stopę zwrotu rzędu 15 proc. W 2024 roku akcje wzrosły o 171 proc., a w 2023 – aż o 239 proc.

Według Loop Capital Nvidia korzysta na masowej i dynamicznej adaptacji generatywnej sztucznej inteligencji. Eksperci określają ten trend mianem „złotej fali” – czyli fazy, w której AI jest wdrażana na szeroką skalę w różnych branżach. Nvidia ma dominującą pozycję w obszarze kluczowych technologii i możliwość utrzymania wysokich marż.

Miliardy dolarów

Prognozy wskazują, że wydatki na infrastrukturę AI i tzw. „AI factory” mogą sięgnąć 2 bilionów dolarów do 2028 roku. Taki poziom inwestycji uzasadnia potencjalny wzrost wartości rynkowej Nvidii o ponad 60 proc. względem obecnej kapitalizacji.

Spółka rozwija także nowe segmenty działalności, takie jak robotyka, pojazdy autonomiczne i technologie gamingowe. W tym tygodniu ogłoszono premierę nowej karty graficznej RTX 5050, która może dodatkowo zwiększyć przychody z rynku gier komputerowych.

Analitycy zwracają też uwagę na wysoką płynność akcji, przewagę technologiczną oraz atrakcyjną wycenę – wskaźnik C/Z wynosi obecnie ok. 30, co jest poniżej średniej z ostatnich pięciu lat. To może oznaczać, że zyski rosną szybciej niż cena akcji.

Czytaj też:

Apple znów na szczycie. Zmiażdżyło konkurencję wartością markiCzytaj też:

Twórczość cyfrowa i sztuczna inteligencja: jak bezpiecznie korzystać z AI?