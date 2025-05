Apple znów na szczycie. Zmiażdżyło konkurencję wartością marki

Apple już czwarty rok z rzędu utrzymuje tytuł najcenniejszej marki na świecie. Wartość marki wzrosła o 28 proc. i wynosi obecnie 1,3 biliona dolarów – wynika z najnowszego zestawienia BrandZ Most Valuable Global Brands 2025, przygotowanego przez firmę Kantar. Ranking uwzględnia zarówno dane finansowe przedsiębiorstw, jak i opinie konsumentów.

Czołówka rankingu

Tuż za Apple uplasowały się kolejno: Google, Microsoft, Amazon oraz Nvidia. Ta ostatnia firma zanotowała imponujący wzrost wartości o 152 proc., co pozwoliło jej znaleźć się w pierwszej piątce. Inne dynamicznie rosnące marki to m.in. Huawei, Xiaomi, VMware oraz Instagram – każda z nich zwiększyła swoją wartość o ponad 100 proc. Wśród debiutantów rankingu znalazły się m.in. ChatGPT, Stripe i Chipotle.

Marki ze Stanów Zjednoczonych zdominowały tegoroczne zestawienie – odpowiadają one za 82 proc. łącznej wartości Top 100. Udział marek europejskich spadł do 7 proc., podczas gdy jeszcze w 2006 roku wynosił 26 proc. Z kolei marki z Chin podwoiły swój udział do 6 proc.

W zestawieniu znalazły się także marki spoza USA, które wyróżniają się dynamicznym rozwojem. To m.in. Spotify ze Szwecji, indyjski operator Airtel czy Mercado Libre z Argentyny – jedyna marka z Ameryki Łacińskiej w Top 100. W kategorii usług finansowych największy wzrost zanotował kanadyjski bank RBC – jego wartość wzrosła o 43 proc. rok do roku.

Marki kluczowe dla rynku

Jak zauważa Kantar, marki, które przeobraziły swoje branże, odpowiadają za aż 71 proc. wzrostu całkowitej wartości pierwszej setki w ostatnich 20 latach. Martin Guerrieria z Kantara podkreśla, że w czasach spowolnienia gospodarczego to właśnie marki mają kluczowe znaczenie dla utrzymania pozycji firmy na rynku.

Łączna wartość stu najcenniejszych marek świata osiągnęła rekordowy poziom 10,7 biliona dolarów – to o 29 proc. więcej niż przed rokiem. Szczególnie wyróżniają się firmy z sektora e-commerce, mediów społecznościowych i technologii, podczas gdy marki z branż tradycyjnych, takich jak alkohole czy kosmetyki, zanotowały spadki.

