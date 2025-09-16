Serwis Bankier.pl przedstawił sierpniowy ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. „Siódemki" wciąż do wzięcia

Liderem rankingu pozostaje Nest Lokata Witaj od Nest Banku. Warto podkreślić, że tym razem bank nie zdecydował się na obniżkę oprocentowania, co miało miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Proponowana stawka to 7,10 proc. w skali roku, a maksymalna kwota wpłaty wynosi 25 000 zł.

Nie zmieniły się również warunki skorzystania z oferty. Skierowana jest ona do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i spełnią następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na co najmniej 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Drugie miejsce zachowała VeloLokata dla Aktywnych VeloBanku, gdzie oprocentowanie wynosi 7 proc. rocznie. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości przynajmniej 2000 zł. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł.

Lokata Plus z niższą stawką

Mimo obniżki oprocentowania trzecią pozycję utrzymała Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Jeszcze miesiąc temu stawka na tym depozycie wynosiła 6,50 proc. w skali roku, tymczasem teraz jest to 5,80 proc. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty – wystarczy być posiadaczem konta w instytucji. Maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł. Środki wpłacone do tego banku są chronione przez niemiecki system gwarantowania depozytów.

