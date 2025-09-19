Od dziś ważna zmiana dla kierowców. Zapłacą więcej

Od 19 września, czyli od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące opłat za badanie techniczne pojazdów. Owe opłaty wzrosną, o co od dłuższego czasu apelowali właściciele Stacji Kontroli Pojazdów wskazując, że stawka za przegląd auta nie była zmieniana od 2004 roku, czyli od przeszło 20 lat. Diagności zwracają uwagę, że w tym czasie inflacja osiągnęła 85 proc., co w ich ocenie w pełni uzasadnia potrzebę podniesienia opłat.

– Sztuka polega na tym, żeby zbalansować potrzeby przedsiębiorcy, który żyje z badań technicznych pojazdów i kierowcy, który nie chce wydawać zbyt wiele – podkreślał w czwartek w „Porannej rozmowie RMF FM" Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

– Podwyżka, którą zaproponowaliśmy, wystarczy na to, żeby przedsiębiorstwa były rentowne, a z drugiej strony ta opłata nie uderzała zbyt po kieszeni zwykłego Polaka. Te badania wciąż będą jednymi z najtańszych w Europie – dodał.

Resort infrastruktury podkreśla, że urealnienie opłat za badania techniczne zostało dokonane w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług, począwszy od 2020 roku, który został przyjęty za rok bazowy.

Ile zapłacą kierowcy? Opłata za badanie techniczne samochodu osobowego (które jest najczęściej wykonywane) wzrośnie o 51 zł i wyniesie 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań technicznych wzrosną proporcjonalnie.

Przykładowe stawki opłat:

motocykl, ciągnik rolniczy – 94 zł,

motorower – 76 zł,

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc od 3,5 t do 16 t – 234 zł,

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc powyżej 16 t – 269 zł,

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna o dmc do 3,5 t – 119 zł,

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne 96 zł) – dla samochodu osobowego w sumie 245 zł.

