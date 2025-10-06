Własny samochód już niepotrzebny? Nowy trend coraz bardziej popularny wśród kierowców

Z raportu przygotowanego przez SIXT Polska „Auto na własnych zasadach" wynika, że 64 proc. Polaków korzystało z wynajmu samochodu z czego 54 proc. z krótkoterminowego, a 10 proc. powyżej jednego miesiąca. To znaczący wzrost względem ubiegłego roku, kiedy to jedynie 37 proc. respondentów korzystało z takiej usługi.

Dlaczego wypożyczamy samochody?

Dlaczego decydujemy się na wynajem samochodu? Powody są różne. Najczęściej wypożyczamy auto z myślą o wakacjach (45 proc. wskazań), ale niewiele mniej respondentów (40 proc.) przyznawało, że sięga po samochód zastępczy, gdy ich własny znajduje się w serwisie. Nieco rzadziej badani wynajmują pojazd na weekendowy wyjazd, czy szczególne okazje, jak śluby czy przeprowadzki (ok. 30 proc.). Tylko co piąty respondent decyduje się na wypożyczenie danego auta chcąc je przetestować przed zakupem (21 proc.).

Z danych, które przytacza Business Insider Polska wynika, że na wynajem najczęściej decydują się osoby w wieku 25–39 lat (73 proc.), mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców (72 proc.), choć widoczny wzrost (z 37 do 64 proc.) odnotowano również na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach.

– Choć to mężczyźni częściej wynajmują samochody, kobiety wyraźnie częściej traktują wynajem jako uzupełnienie podróży i codziennej mobilności. Dla Polek główną motywacją są wyjazdy — chętniej rezerwują auta na wakacje (48 proc. kobiet vs. 44 proc. mężczyzn), krótkie podróże (34 proc. pań vs. 27 proc. panów) czy wyjątkowe wydarzenia (33 proc. respondentek vs. 26 proc. respondentów). W prawie wszystkich grupach wiekowych również to wakacyjne wyjazdy są najczęstszym powodem korzystania z tej usługi. Z tego ogólnego trendu wyłamują się jednak seniorzy 60+. Dla ponad połowy z nich (51 proc.) wynajęte auto to przede wszystkim pojazd zastępczy, potrzebny wtedy, gdy ich własne wymaga naprawy czy przeglądu — podsumowuje Łukasz Żurek, prezes SIXT Polska, cytowany przez Business Insider Polska.

