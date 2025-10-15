Piwo i wódka zdrożeją. Jest decyzja rządu

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. – Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – poinformował podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka.

Piwo i wódka zdrożeją

Projekt zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. W projekcie przyjętym przez rząd zaproponowano, aby wraz z początkiem przyszłego roku nastąpiło podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 15 proc. w stosunku do stawek z 2025 roku, a od 1 stycznia 2027 roku stawki akcyzy na te wyroby wzrosłyby o 10 proc.

– To oznacza, że butelka piwa zdrożałaby o 16 gr, a butelka wódki o 3 zł – poinformował rzecznik rządu.

Ministerstwo Finansów – powołując się na dane Eurostatu – wskazuje, że ceny konsumpcyjne napojów alkoholowych w Polsce są na zdecydowanie niższym poziomie niż w większości państw Unii Europejskiej. Tańszy alkohol można kupić jedynie w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.

Opłata cukrowa w górę

We wtorek rząd przyjął również projekt ustawy, która podnosi opłatę cukrową. W projekcie zaproponowano podniesienie wysokości opłaty stałej za zawartość cukrów lub słodzików w napoju – z 0,50 zł do 0,70 zł – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej z substancji słodzących oraz opłaty zmiennej – z 0,05 zł do 0,10 zł – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju. Opłata maksymalna ma wynosić 1,8 zł za litr napoju (obecnie jest to 1,2 zł). Proponuje się także podniesienie wysokości opłaty stałej za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych, z 0,10 zł do 1,00 zł.

Rząd zmienia zdanie ws. zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Jest projekt