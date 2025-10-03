Waloryzacja rent i emerytur 2026. Ci seniorzy zyskają najwięcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), że wraz z początkiem marca przyszłego roku emerytury i renty zostaną podniesione. Ma to związek z coroczną waloryzacja, która jest obowiązkowa i regulowana ustawowo.

Ile w 2026 roku zyskają seniorzy? Oficjalnego komunikatu w tej sprawie należy spodziewać się na początku przyszłego roku, ale wstępne szacunki wskazują, że podwyżka może wynieść 4,9 proc., co jest najniższym poziomem od kilku lat. Przypomnijmy, że w tym roku waloryzacja w tym roku wyniosła 5,5 proc., a w zeszłym roku było to 12,12 proc.

Niska waloryzacja w przyszłym roku ma związek m.in. ze spadkiem inflacji. Ostatnie dane wskazują, że zbliża się ona do celu inflacyjnego NBP podczas gdy jeszcze dwa lata temu zbliżała się ona do poziomu 20 proc.

Waloryzacja rent i emerytur 2026. Kto zyska najwięcej?

Gdyby wspomniane szacunki potwierdziły się wówczas minimalna emerytura wzrosłaby z dotychczasowych 1878,91 zł brutto do kwoty 1970,90 zł, co oznaczałoby wzrost o ok. 92 zł. Taka byłaby również wysokość 13. i 14. emerytury.

Przypomnijmy, że w poprzednim miesiącu wypłacono drugie ze świadczeń. Przelew na konto lub przekaz pocztowy otrzymało niemal 6,5 mln osób. – Zakończyliśmy wypłatę czternastych emerytur. Przelew na konto lub przekaz pocztowy otrzymało prawie 6,5 mln osób. Trafiło do nich łącznie ponad 7,6 mld zł netto – informował pod koniec września ZUS.

Warto podkreślić, że w przypadku „czternastki" pełną kwotę otrzymują osoby, których regularne świadczenie nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach stosowany jest mechanizm "złotówka za złotówkę".

Marcową waloryzację odczują osoby z wyższymi świadczeniami. Z wyliczeń, które podaje RMF FM wynika, że osoby pobierające emeryturę w wysokości 3000 zł brutto otrzymają ok. 3140 zł brutto, a seniorzy ze świadczeniem na poziomie 4000 zł będą dostawać od marca niemal 4200 zł.

