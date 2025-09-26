Ci seniorzy zbyt szybko ucieszyli się z „czternastki". Konieczny będzie zwrot

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zakończył tegoroczne wypłaty 14. emerytur. Instytucja informuje, że przelew na konto lub przekaz pocztowy otrzymało niemal 6,5 mln osób.

Do seniorów trafiło łącznie ponad 7,6 mld zł netto. Przypomnijmy, że w tym roku „czternastka" wyniosła 1878,91 zł brutto (tyle, ile wynosi minimalna emerytura). Nie każdy jednak otrzymał pełną kwotę świadczenia, należy się ona tym, których regularna emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach stosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę". – Wypłaty nie otrzymają osoby, którym przysługiwałaby czternastka mniejsza niż 50 zł brutto, czyli, które otrzymują emeryturę lub rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto – informuje ZUS.

ZUS pisze ws. 14. emerytury. Kto będzie musiał zwrócić?

Już niebawem, bo w połowie października ZUS ruszy z wysyłką decyzji ws. 14. emerytur. Korespondencji mogą spodziewać się osoby, które otrzymały świadczenie. Jak podaje "Fakt", w liście znajdzie się informacja o wysokości przyznanego dodatku w kwocie brutto. – Tę kwotę pomniejszymy o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej — informuje ZUS w korespondencji.

Osoby, które mają wątpliwości co do kwoty przyznanego dodatku mogą złożyć odwołanie do sądu okręgowego — sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego dla miejsca zamieszkania seniora. Odwołanie składa się za pośrednictwem ZUS. Emeryci mają taką możliwość przez 30 dni od dnia doręczenia pisma.

Co isotne, we wspomnianej korespondencji ZUS może również zażądać zwrotu „czternastki". Jak podaje „Fakt", stanie się tak, jeśli okaże się, że na dzień 31 sierpnia br. senior nie miał prawa do świadczenia, z tytułu którego wypłacono dodatkowe świadczenie lub nie przysługiwała wypłata tego świadczenia. Mogą się również zdarzyć sytuację, że wypłacona została niewłaściwa kwota świadczenia.

14. emerytura może zostać odebrana także w sytuacji, gdy tzw. wcześniejsi emeryci przekroczyli ustalone na ten rok limity dorabiania.

