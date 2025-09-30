Ci seniorzy otrzymają dwie emerytury w październiku. Powód jest jeden

Październik zbliża się wielkimi krokami. W tym miesiącu część emerytów otrzyma aż dwa przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jak to możliwe? Zdecydował tegoroczny układ kalendarza, zgodnie z którym Wszystkich Świętych przypada w sobotę.

Dla kogo druga emerytura w październiku?

Osoby, których termin wypłaty emerytury przypada na 1. dzień miesiąca, otrzymają świadczenie za listopad już pod koniec października. Nie można zatem mówić o wypłacie dodatkowej emerytury, a po prostu o wcześniejszej wypłacie listopadowego świadczenia.

Jak przypomina RMF FM, ZUS realizuje wypłaty emerytur i rent w siedmiu ustalonych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Gdy termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, przelew realizowany jest w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. W październiku 2025 r. 5. i 25. dzień miesiąca przypadają odpowiednio na sobotę i niedzielę, dlatego świadczenia zostaną wypłacone odpowiednio do 3 i 24 października.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane są przez ZUS w dwóch formach: bezgotówkowo na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty. Przelewy bankowe realizowane są najpóźniej dzień roboczy przed terminem wypłaty, natomiast środki przekazywane pocztą – z trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku świadczeń wypłacanych za granicę, za dzień wypłaty uznaje się dzień przekazania należności do banku lub innej instytucji pośredniczącej.

W mijającym miesiącu większość seniorów otrzymało podwójne świadczenia. Ma to związek z faktem, że we wrześniu wypłacono 14. emeryturę. Przelew na konto lub przekaz pocztowy otrzymało niemal 6,5 mln osób. – Zakończyliśmy wypłatę czternastych emerytur. Przelew na konto lub przekaz pocztowy otrzymało prawie 6,5 mln osób. Trafiło do nich łącznie ponad 7,6 mld zł netto – poinformował w ubiegłym tygodniu ZUS.

