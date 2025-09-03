Na tę decyzję czekały miliony Polaków. Chodzi o stopy procentowe

Na decyzję RPP czekały miliony Polaków. W dniach od 2 do 3 września 2025 r. odbyło się posiedzenie RPP. Jego efektem jest decyzja, na którą czekały miliony Polaków.
RPP postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. Oznacza to, że główna stopa referencyjna wynosi 4,75 proc. w skali rocznej.
To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy mogą liczyć na niższe raty, ale także dla całej gospodarki, bo wpływa na koszt finansowania i decyzje inwestycyjne firm.
Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?
Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:
- stopa referencyjna 4,75 proc. w skali rocznej,
- stopa lombardowa 5,25 proc. w skali rocznej,
- stopa depozytowa 4,25 proc. w skali rocznej,
- stopa redyskontowa weksli 4,80 proc. w skali rocznej,
- stopa dyskontowa weksli 4,85 proc. w skali rocznej.
Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września 2025 roku.
Czytaj też:
Dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych. Będą znaczące cięcia?
Poprzednia decyzja RPP – lipiec 2025 r.
Warto przypomnieć, że na poprzednim posiedzeniu, które odbyło się w dniach 1–2 lipca 2025 r., Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc.
Wysokość stóp procentowych po decyzji z lipca:
- stopa referencyjna 5,00 proc. w skali rocznej,
- stopa lombardowa 5,50 proc. w skali rocznej,
- stopa depozytowa 4,50 proc. w skali rocznej,
- stopa redyskontowa weksli 5,05 proc. w skali rocznej,
- stopa dyskontowa weksli 5,10 proc. w skali rocznej.
Czytaj też:
Kursy walut 3 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?Czytaj też:
„Biznes to ultramaraton cierpliwości, determinacji i przemyślanej strategii”