Na tę decyzję czekały miliony Polaków. Chodzi o stopy procentowe
RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych
RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych
Najbardziej oczekiwana decyzja września właśnie została podjęta. Rada Polityki Pieniężnej po dwudniowym posiedzeniu postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP.

Na decyzję RPP czekały miliony Polaków. W dniach od 2 do 3 września 2025 r. odbyło się posiedzenie RPP. Jego efektem jest decyzja, na którą czekały miliony Polaków.

RPP postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. Oznacza to, że główna stopa referencyjna wynosi 4,75 proc. w skali rocznej.

To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy mogą liczyć na niższe raty, ale także dla całej gospodarki, bo wpływa na koszt finansowania i decyzje inwestycyjne firm.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 4,75 proc. w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 5,25 proc. w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 4,25 proc. w skali rocznej,
  • stopa redyskontowa weksli 4,80 proc. w skali rocznej,
  • stopa dyskontowa weksli 4,85 proc. w skali rocznej.
Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września 2025 roku.

Dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych. Będą znaczące cięcia?

Poprzednia decyzja RPP – lipiec 2025 r.

Warto przypomnieć, że na poprzednim posiedzeniu, które odbyło się w dniach 1–2 lipca 2025 r., Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc.

Wysokość stóp procentowych po decyzji z lipca:

  • stopa referencyjna 5,00 proc. w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 5,50 proc. w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 4,50 proc. w skali rocznej,
  • stopa redyskontowa weksli 5,05 proc. w skali rocznej,
  • stopa dyskontowa weksli 5,10 proc. w skali rocznej.

Źródło: WPROST.pl / Narodowy Bank Polski