Dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych. Będą znaczące cięcia?

We wtorek rozpoczęło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Decyzja ws. stóp procentowych spodziewana jest dziś po południu.

Przypomnijmy, że podczas lipcowego posiedzenia gremium zdecydowało o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów procentowych. Oznacza to, że główna stopa referencyjna wynosi 5,00 proc. w skali rocznej. Większość analityków spodziewa się podobnego ruchu w dniu dzisiejszym. – Naszym zdaniem Rada zdecyduje się na obniżkę o 25 pb, pomimo relatywnie luźnej polityki fiskalnej i braku regulacji dotyczących cen energii dla gospodarstw domowych – przewidują ekonomiści PKO BP.

Będzie znaczący spadek stóp procentowych? Dziś decyzja RPP

Nie brakuje jednak prognoz, które zakładają bardziej odważny scenariusz, czyli cięcia aż o 50 punktów bazowych, co oznaczałoby, że główna stopa procentowa osiągnęłaby poziom 4,5 proc.

Podczas ostatniej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński zapowiedział, że stopy procentowe będą dalej maleć, jeśli nie nastąpi skok inflacji. – Kolejne decyzje Rady będą uzależnione od napływających informacji. Nie zapowiadamy żadnej ścieżki obniżek stóp procentowych. To nie jest początek cyklu obniżek stóp procentowych. Nic takiego nie zapowiadamy. Będziemy podejmować decyzje stosownie do napływających danych – podkreślał Glapiński.

– Szczęśliwie teraz jest taki cykl gospodarczy i cykl w procesach inflacyjnych, że stopy procentowe maleją i będą prawdopodobnie maleć, jeśli nie będzie wyskoku inflacji z jakichś powodów, które trudno przewidzieć. Ja w tej chwili nie widzę takich powodów, ale nigdy nic nie wiadomo – dodał.

Inflacja konsumencka w Polsce w ostatnich miesiącach spada. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w sierpniu osiągnęła ona poziom 2,8 proc., co oznacza, że zbliża się do tzw. celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. z symetrycznym pasmem odchyleń ±1 punkt procentowy).

