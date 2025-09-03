Kursy walut 3 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej może mieć istotne znaczenie dla notowań złotego. Około godziny 8:40 w środę, 3 września, euro kosztowało 4,26 zł, dolar 3,66 zł, a frank szwajcarski 4,54 zł. Dzień wcześniej wieczorem kursy walut były bardzo zbliżone – euro wyceniano na 4,25 zł, dolara na 3,65 zł, a franka na 4,54 zł.

Posiedzenie RPP

RPP kończy dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych NBP. Większość analityków spodziewa się kolejnego cięcia – o 25 punktów bazowych. Byłaby to już trzecia obniżka w tym roku. Według ekonomistów banku Pekao Polska weszła w otoczenie niskiej inflacji, co daje przestrzeń do obniżek. Ich prognozy zakładają, że na koniec roku stopa referencyjna spadnie do poziomu 4,5 proc.

Zmiany stóp procentowych mają bezpośredni wpływ na kredytobiorców. Obniżka o 0,25 pkt proc. oznacza, że rata kredytu hipotecznego w wysokości 500 tys. zł spadnie do ok. 3,3 tys. zł. W porównaniu z okresem wysokich stóp, miesięczne obciążenie dla wielu kredytobiorców zmniejszyło się już o blisko 1 tys. zł, co sprzyja rosnącej akcji kredytowej.

Wahania kursów

Ekonomiści ING również przewidują środową obniżkę o 25 pb, ale zaznaczają, że w październiku może nastąpić pauza w cięciach, a dalsze decyzje zapadną w listopadzie po publikacji nowej projekcji inflacyjnej. Ich zdaniem inflacja utrzyma się w pobliżu celu NBP, co daje przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej także w 2026 roku.

Podobne stanowisko prezentuje Biuro Analiz Makroekonomicznych PZU, wskazując, że najnowsze wypowiedzi członków RPP sugerują obniżkę o 25 pb. Jednocześnie analitycy PZU podkreślają, że w kolejnych miesiącach w komunikatach Rady może pojawić się wątek ryzyka wynikającego z luźnej polityki fiskalnej, szczególnie w kontekście projektu budżetu na 2026 rok.

Rynek walutowy pozostaje stabilny, a inwestorzy liczą, że zarówno środowa decyzja RPP, jak i czwartkowa konferencja prezesa NBP nie wywołają gwałtownych wahań kursów.

