Co 5. Polak nie ma żadnych oszczędności. Jest jeszcze jeden problem

Jak wynika z badania „Portfele Polaków u progu 2026 roku: oszczędności i obawy”, przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD), mijający rok przyniósł stabilizację, jeśli chodzi o zadłużenie Polaków, a w ostatnich czterech miesiącach obserwowaliśmy nawet lekki spadek łącznej kwoty zaległości w KRD, która oscyluje obecnie w granicach 42,5 mld zł. Niepokoi jednak fakt, iż duża część osób kończy rok bez oszczędności lub z bardzo małą poduszką finansową.

Co 5. Polak nie ma oszczędności

Brak jakichkolwiek oszczędności deklaruje co piąty Polak (21 proc.). Z danych KRD wynika, że najtrudniejszą sytuację finansową częściej deklarują kobiety (26 proc.) niż mężczyźni (15 proc.), a także osoby w średnim wieku z grupy 45-64 lata. Problemy z odkładaniem pieniędzy dotyczą również respondentów z niższym wykształceniem oraz dochodami, a także mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości.

Twórcy badania wskazują, że problemem nie jest wyłącznie brak oszczędności, ale także bardzo krótki czas, przez jaki wiele osób byłoby w stanie utrzymać się po utracie głównego źródła dochodu. 8 proc. respondentów twierdzi, że w takiej sytuacji przetrwałoby najwyżej tydzień lub dwa tygodnie, a 17 proc. deklaruje możliwość utrzymania się do miesiąca. 22 proc. ankietowanych utrzymałoby się przez trzy miesiące, 15 proc. do pół roku, a tylko 17 proc. przez rok i dłużej. W praktyce oznacza to, że niemal co drugi Polak nie ma żadnego zabezpieczenia finansowego lub ma je najwyżej na miesiąc.

– Wyniki badania pokazują, że wiele osób kończy 2025 rok bez jakichkolwiek oszczędności, a część z nich ma poduszkę finansową najwyżej na kilka tygodni. To oznacza, że w przyszłym roku nawet krótkotrwałe wstrząsy, jak nagły wydatek czy przejściowy spadek dochodów, mogą szybko przełożyć się na konieczność ograniczania kosztów życia i problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Najbardziej narażone będą gospodarstwa o najniższych zarobkach, które już dziś deklarują trudności w domykaniu domowego budżetu - komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Badanie „Portfele Polaków u progu 2026 roku: oszczędności i obawy” zostało przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów w grudniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1003 konsumentów.

