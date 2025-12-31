Co 5. Polak nie ma żadnych oszczędności. Jest jeszcze jeden problem
21 proc. Polaków deklaruje brak jakichkolwiek oszczędności – wynika z danych KRD. Niepokoi również fakt, iż wielu z nas posiada poduszkę finansową najwyżej na kilka tygodni.

Jak wynika z badania „Portfele Polaków u progu 2026 roku: oszczędności i obawy”, przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD), mijający rok przyniósł stabilizację, jeśli chodzi o zadłużenie Polaków, a w ostatnich czterech miesiącach obserwowaliśmy nawet lekki spadek łącznej kwoty zaległości w KRD, która oscyluje obecnie w granicach 42,5 mld zł. Niepokoi jednak fakt, iż duża część osób kończy rok bez oszczędności lub z bardzo małą poduszką finansową.

Co 5. Polak nie ma oszczędności

Brak jakichkolwiek oszczędności deklaruje co piąty Polak (21 proc.). Z danych KRD wynika, że najtrudniejszą sytuację finansową częściej deklarują kobiety (26 proc.) niż mężczyźni (15 proc.), a także osoby w średnim wieku z grupy 45-64 lata. Problemy z odkładaniem pieniędzy dotyczą również respondentów z niższym wykształceniem oraz dochodami, a także mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości.

Twórcy badania wskazują, że problemem nie jest wyłącznie brak oszczędności, ale także bardzo krótki czas, przez jaki wiele osób byłoby w stanie utrzymać się po utracie głównego źródła dochodu. 8 proc. respondentów twierdzi, że w takiej sytuacji przetrwałoby najwyżej tydzień lub dwa tygodnie, a 17 proc. deklaruje możliwość utrzymania się do miesiąca. 22 proc. ankietowanych utrzymałoby się przez trzy miesiące, 15 proc. do pół roku, a tylko 17 proc. przez rok i dłużej. W praktyce oznacza to, że niemal co drugi Polak nie ma żadnego zabezpieczenia finansowego lub ma je najwyżej na miesiąc.

Wyniki badania pokazują, że wiele osób kończy 2025 rok bez jakichkolwiek oszczędności, a część z nich ma poduszkę finansową najwyżej na kilka tygodni. To oznacza, że w przyszłym roku nawet krótkotrwałe wstrząsy, jak nagły wydatek czy przejściowy spadek dochodów, mogą szybko przełożyć się na konieczność ograniczania kosztów życia i problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Najbardziej narażone będą gospodarstwa o najniższych zarobkach, które już dziś deklarują trudności w domykaniu domowego budżetu - komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Badanie „Portfele Polaków u progu 2026 roku: oszczędności i obawy” zostało przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów w grudniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1003 konsumentów.

Źródło: KRD