Mieszkania z rabatami do 100 tys.? Deweloperzy kuszą okazjami w Black Friday

Nie tylko rabaty sięgające nawet 100 tys. zł, ale też bonusy: miejsce postojowe, komórka lokatorska, system smart home, a nawet wykończenie pod klucz w promocyjnej cenie.

– Od września obowiązuje pełna transparentność cen ofertowych. Kupujący widzą całą historię zmian, więc deweloperzy nie mogą już stosować sztucznych „rabatów” po wcześniejszym podbiciu cennika. Ostateczna cena wciąż jednak zależy od negocjacji, które – jak pokazuje praktyka – mogą być skuteczne – podkreśla Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Black Friday na rynku mieszkaniowym

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl podkreślają, że tegoroczne promocje z okazji Black Friday na rynku mieszkaniowym mają wyjątkowy kontekst – rekordowa oferta mieszkań, stabilne ceny i taniejące kredyty.

Dlaczego teraz? Po pierwsze, kupujący mają nigdy wcześniej nie spotykaną różnorodność – w siedmiu największych miastach w ofercie firm deweloperskich jest ok. 77,2 tys. mieszkań, z czego 14,4 tys. gotowych do odbioru. Po drugie, ceny ustabilizowały się w ostatnich miesiącach. Po trzecie, obniżki stóp procentowych sprawiają, że raty kredytów są niższe, a banki łagodniej oceniają zdolność kredytową. To rzadkie połączenie sprzyja kupującym.

Marek Wielgo zaznacza, że pod koniec roku deweloperzy wykorzystują każdą okazję marketingową, a Black Friday to świetny moment, by wyprzedać gotowe lokale lub zachęcić do zakupu w nowych inwestycjach. Dane BIG DATA RynekPierwotny.pl pokazują, że nawet bez promocji gotowe mieszkania są średnio najtańsze w przeliczeniu na metr kwadratowy w Łodzi, Poznaniu i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Deweloperzy w marketingowym szale

Ekspert zwraca uwagę, że szczególnie w końcówce roku część firm deweloperskich wykorzystuje marketingowo każdą okazję, a Black Friday jest jedną z nich, żeby skusić nabywców jakąś promocją.

– W ten sposób deweloperzy chcą wyprzedać ostatnie gotowe lokale, albo zachęcić do ich kupna w nowo rozpoczętej inwestycji. Dane BIG DATA RynekPierwotny.pl jednoznacznie pokazują, że nawet bez promocji gotowe mieszkania są średnio najtańsze w przeliczeniu na metr kwadratowy w inwestycjach deweloperskich Łodzi, Poznaniu i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – zauważa Wielgo.

W przeddzień Czarnego Piątku portal RynekPierwotny.pl naliczył 364 oferty promocyjne w całej Polsce. Jeśli doliczyć akcje typu „last minute”, przedsprzedaże czy dni otwarte z bonusami, liczba tzw. ofert specjalnych jest niemal o jedną piątą większa niż rok temu. W Warszawie promocje obejmują 49 inwestycji (rok temu 38), w Krakowie 55 (33), a w Łodzi 59 (37). To pokazuje, że rynek jest aktywny jak nigdy. Trzeba jednak pamiętać, że promocji jest znacznie więcej, a deweloperzy często informują o nich wyłącznie na własnych stronach internetowych.

– Promocje typu Black Friday, Black Week czy „dni otwarte” nie są już tylko wabikiem. W niektórych przypadkach pozwalają zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych lub zyskać bonusy, które realnie obniżają koszty zakupu mieszkania – zapewnia ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Co proponują firmy deweloperskie?

Najczęściej oferowane są rabaty sięgające nawet 100 tys. zł. Część deweloperów woli nie ujawniać obniżki wprost, zapraszając do indywidualnych rozmów. Coraz popularniejsze są też pakiety dodatkowych korzyści: darmowe miejsce postojowe, komórka lokatorska, klimatyzacja, system smart home, bon na sprzęt AGD, zwolnienie z kosztów umowy deweloperskiej, a nawet wykończenie pod klucz.

Wśród ofert rośnie też liczba elastycznych harmonogramów płatności typu 20/80 czy 10/90, które pozwalają wpłacić większość ceny dopiero przy odbiorze mieszkania.

Jak zauważają eksperci z portalu RynekPierwotny.pl., promocje kierowane są głównie do niezdecydowanych nabywców, którzy mają gotówkę lub zdolność kredytową, ale wstrzymują się z decyzją – czekając na obniżki cen, korzystniejsze kredyty lub próbując wybrać spośród zbyt szerokiego rynku mieszkań.

– Promocja może być czynnikiem, który przeważy szalę, albo da impuls do podjęcia decyzji – przyznaje Wielgo.

Ekspert podkreśla, że ostateczna cena wciąż zależy od umiejętności negocjacyjnych kupującego. Warto negocjować nie tylko w okresie Black Friday. Dzięki jawności cen nabywcy mogą porównać oferty różnych deweloperów w tej samej lokalizacji i wykorzystać tę wiedzę w rozmowach. Zaostrzająca się konkurencja na rynku może skłonić niektórych deweloperów do ustępstw.

