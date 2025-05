Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Ostatni tydzień maja przyniósł względną stabilizację na rynku walutowym, choć nie obyło się bez drobnych przesunięć. Dolar amerykański, mimo prób umocnienia, nie zdołał wybić się ponad poziom 3,75 zł i po wcześniejszym wzroście wyraźnie wyhamował. Euro pozostaje w stagnacji – lekko osłabło, ale trzyma się w bezpiecznym zakresie. Frank szwajcarski zanotował delikatne cofnięcie, ale zamknął tydzień lekkim wzrostem. Funt szterling stracił część wcześniejszej siły i nie wrócił do poziomów z początku tygodnia.

Tydzień przyniósł kosmetyczne zmiany, ale z wyraźnym sygnałem: złoty pozostaje stabilny, a zagraniczne waluty nie wykazują większej presji wzrostowej. Dolar nie może przebić lokalnego oporu, euro dryfuje bez kierunku, frank delikatnie zwyżkuje, a funt zniżkuje z pozycji lidera.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień na poziomie 3,73 zł, we wtorek i środę wzrósł do 3,74 zł, by w czwartek i piątek osiągnąć pułap 3,75 zł. Choć wzrost był systematyczny, dolar nie przebił żadnych kluczowych poziomów – wciąż pozostaje relatywnie słaby wobec złotego.

Euro (EUR) zaczęło tydzień od 4,25 zł, potem przez trzy dni (27–29 maja) utrzymywało się na poziomie 4,24–4,23 zł, by w piątek powrócić do 4,25 zł. Ruchy były minimalne – wspólna waluta porusza się bez wyraźnego kierunku.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od kursu 4,54 zł, następnie spadł do 4,53 zł, by w piątek chwilowo odbić do poziomu 4,55 zł. Mimo lekkiej korekty, tendencja pozostaje spadkowa – frank nieco osłabł względem złotego.

Funt szterling (GBP) początkowo utrzymywał się na poziomie 5,06 zł (26–28 maja), jednak w czwartek spadł do 5,05 zł i nie odzyskał wcześniejszej siły. Piątkowe odbicie do 5,05 zł to za mało, by mówić o odwróceniu trendu – funt już nie taki mocny.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące kursów walut w okresie od 26 do 30 maja 2025 r.

Kursy walut – piątek, 30 maja

dolar – 3,75 zł

euro – 4,25 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 5,05 zł

Kursy walut – czwartek, 29 maja

dolar – 3,75 zł

euro – 4,23 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,05 zł

Kursy walut – środa, 28 maja

dolar – 3,74 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,06 zł

Kursy walut – wtorek, 27 maja

dolar – 3,74 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,06 zł

Kursy walut – poniedziałek, 26 maja

dolar – 3,73 zł

euro – 4,25 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 5,06 zł

Czytaj też:

Kursy walut 29 maja 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła ogłaszania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Wiemy, gdzie padł szczęśliwy kuponCzytaj też:

Handlowe niedziele pomogą galeriom? Nie wszystko zależy od przepisów