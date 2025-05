Zaskoczenie na rynku walut! Sprawdź, które kursy poszły w górę

Narodowy Bank Polski opublikował oficjalne średnie kursy walut na piątek 30 maja 2025 r. W zestawieniu widać zarówno wzrosty, jak i spadki najważniejszych walut świata. Notowania ogłaszane są w dni robocze w południe, zazwyczaj między godziną 11:45 a 12:15. Poniżej prezentujemy kluczowe zmiany oraz pełne dane kursowe.

Co się dzieje na rynku walut?

W piątek 30 maja 2025 r. euro wyceniane jest na 4,2507 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do czwartku (4,2369 zł). Także frank szwajcarski zyskał na wartości – jego kurs wzrósł do 4,5555 zł. Z kolei amerykański dolar i brytyjski funt nieco straciły – odpowiednio do 3,7537 zł i 5,0552 zł.

Spadki dotknęły również takie waluty jak dolar australijski (AUD), który spadł o ponad jeden grosz do poziomu 2,4079 zł. W dół poszedł też dolar nowozelandzki (NZD), który kosztuje obecnie 2,2338 zł. Wartość dolara singapurskiego (SGD) obniżyła się do 2,9073 zł, a kanadyjskiego (CAD) – do 2,7167 zł.

Z drugiej strony wzrosty odnotowano m.in. w przypadku lewa bułgarskiego (BGN), którego kurs wzrósł do 2,1733 zł, oraz reala brazylijskiego (BRL), który osiągnął poziom 0,6620 zł. Zyskały także korony: duńska (DKK) – 0,5699 zł i szwedzka (SEK) – 0,3907 zł.

Spośród walut europejskich wzrost zanotowała również korona czeska (CZK) – jej kurs to 0,1704 zł, a forint węgierski (HUF) wzrósł nieznacznie do 0,01052 zł. Japoński jen także zyskał – kosztuje obecnie 0,026056 zł.

Najważniejsze waluty świata – kursy z 30 maja 2025 r.:

Euro (EUR): 4,2507 zł (wzrost z 4,2369 zł)

4,2507 zł (wzrost z 4,2369 zł) Frank szwajcarski (CHF): 4,5555 zł (wzrost z 4,53 zł)

4,5555 zł (wzrost z 4,53 zł) Funt szterling (GBP): 5,0552 zł (spadek z 5,0593 zł)

5,0552 zł (spadek z 5,0593 zł) Dolar amerykański (USD): 3,7537 zł (spadek z 3,7588 zł)

3,7537 zł (spadek z 3,7588 zł) Jen japoński (JPY): 0,026056 zł (wzrost z 0,025875 zł)

Wybrane wzrosty kursów walut:

SDR (MFW) – 5,1046 zł

Lew bułgarski (BGN) – 2,1733 zł

Real brazylijski (BRL) – 0,6620 zł

Korona duńska (DKK) – 0,5699 zł

Korona szwedzka (SEK) – 0,3907 zł

Lej rumuński (RON) – 0,8391 zł

Korona czeska (CZK) – 0,1704 zł

Rand RPA (ZAR) – 0,21 zł

Waluty, których kursy spadły:

Dolar australijski (AUD) – 2,4079 zł

Dolar nowozelandzki (NZD) – 2,2338 zł

Dolar singapurski (SGD) – 2,9073 zł

Dolar kanadyjski (CAD) – 2,7167 zł

Yuan (CNY) – 0,5216 zł

Lira turecka (TRY) – 0,0956 zł

Rupia indyjska (INR) – 0,043832 zł

Bat tajski (THB) – 0,1145 zł

Co wpływa na kursy walut?

Kursy walut są ustalane przez NBP w dni robocze między 11:45 a 12:15 i zależą od wielu czynników, takich jak PKB, poziom inflacji, stopy procentowe czy sytuacja geopolityczna.

System walutowy oparty na złocie już dawno odszedł do historii – dziś króluje pieniądz fiducjarny, którego wartość wynika z zaufania i regulacji prawnych, a nie pokrycia w kruszcach.

