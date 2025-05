Kursy walut 29 maja 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Amerykańska waluta kontynuuje łagodny trend wzrostowy. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w czwartek kurs dolara wzrósł do 3,75 zł, w porównaniu do 3,74 zł dzień wcześniej. To niewielka zmiana, ale wpisuje się w obserwowaną od początku tygodnia tendencję odbudowy wartości dolara.

Euro z kolei zanotowało lekką korektę. Po środowym poziomie 4,24 zł dziś kurs wspólnej waluty wynosi 4,23 zł. Podobnie jak frank szwajcarski, który utrzymał swoją wartość na poziomie 4,53 zł – bez zmian względem poprzedniego dnia.

Nieco słabszy jest natomiast funt szterling. Brytyjska waluta, która jeszcze w środę kosztowała 5,06 zł, dziś wyceniana jest na 5,05 zł. Mimo tej minimalnej obniżki, funt nadal pozostaje powyżej granicy 5 zł, zachowując silną pozycję względem złotego.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – czwartek, 29 maja

dolar – 3,75 zł

euro – 4,23 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,05 zł

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 28 maja

dolar – 3,74 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,06 zł

Kursy walut – wtorek, 27 maja

dolar – 3,74 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,06 zł

Kursy walut – poniedziałek, 26 maja

dolar – 3,73 zł

euro – 4,25 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 5,06 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

