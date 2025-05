Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Na rynku walutowym względna cisza. Dolar amerykański rozpoczął tydzień najwyżej, ale z dnia na dzień tracił, by ustabilizować się na niższym poziomie. Euro po niewielkim spadku utrzymało się w wąskim przedziale cenowym, nie wykazując większych wahań. Frank szwajcarski lekko cofnął się po wcześniejszym umocnieniu, pokazując oznaki stabilizacji. Funt szterling natomiast stracił wobec złotego i choć w piątek lekko odbił, nie powrócił do poziomów z początku tygodnia – już nie taki mocny, jak jeszcze kilka dni temu.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański systematycznie tracił na wartości od poniedziałku do środy, spadając z poziomu 3,80 zł do 3,74 zł, po czym ustabilizował się na poziomie 3,75 zł w czwartek i piątek, co może świadczyć o przejściowej równowadze na rynku. Kurs euro obniżył się na początku tygodnia z 4,27 zł do 4,24 zł i utrzymał ten poziom przez trzy kolejne dni, notując jedynie symboliczny wzrost do 4,25 zł w piątek. Frank szwajcarski spadł na początku tygodnia z 4,56 zł do 4,53 zł, czwartkowe lekkie odbicie do 4,54 zł zakończyło się w piątek powrotem do 4,53 zł. Funt szterling odnotował zniżkę z 5,08 zł do 5,03 zł w ciągu pierwszych czterech dni tygodnia, by w piątek lekko odbić do poziomu 5,05 zł, jednak nie zdołał odrobić początkowej straty.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące kursów walut w okresie od 19 do 23 maja 2025 r.

Kursy walut – piątek, 23 maja

dolar – 3,75 zł

euro – 4,25 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,05 zł

Kursy walut – czwartek, 22 maja

dolar – 3,75 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 5,03 zł

Kursy walut – środa, 21 maja

dolar – 3,74 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,04 zł

Kursy walut – wtorek, 20 maja

dolar – 3,77 zł

euro – 4,24 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,04 zł

Kursy walut – poniedziałek, 19 maja

dolar – 3,80 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,56 zł

funt szterling – 5,08 zł

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła ogłaszania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

