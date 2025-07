Nowy cennik ZUS! Firmy szykują się na drastyczny wzrost kosztów

W 2026 roku przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki na ZUS. Z wyliczeń ekspertów wynika, że w stosunku do 2025 roku wzrost może sięgnąć nawet 270,38 zł miesięcznie.

Jaki ZUS zapłacą przedsiębiorcy?

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", rocznie oznacza to dodatkowe obciążenie w wysokości prawie 3255 zł. Podstawą do takich prognoz jest nowa aktualizacja wieloletnich założeń makroekonomicznych, którą rząd przyjął 16 lipca 2025 r. Zgodnie z nią przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2026 roku ma wynieść 9420 zł. Choć to mniej niż wcześniej zakładane 9518 zł, to i tak oznacza wzrost podstawy wymiaru składek.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które opłacają tzw. „duży ZUS” bez ulg i preferencji, podstawę składek stanowi 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia. W przyszłym roku będzie to 5652 zł. Na tej podstawie wyliczane są składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe (dobrowolne), a także składka na Fundusz Pracy. Oprócz tego przedsiębiorcy muszą opłacać składkę zdrowotną, której minimalna kwota także wzrośnie.

Kogo dotknie wzrost składek?

Jak wylicza w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Piotr Juszczyk z firmy InFakt, całkowity miesięczny koszt składek ZUS w 2026 roku, uwzględniając dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, może wynieść 1926,76 zł. Oznacza to wzrost o 8,6 proc. względem obecnych stawek.

Wzrost składek dotknie przedsiębiorców niekorzystających z ulg, takich jak „mały ZUS plus” czy „ulga na start”. W praktyce oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą więcej, mimo że przeciętne wynagrodzenie zostało skorygowane w dół względem wcześniejszych prognoz. Nowe składki zaczną obowiązywać od stycznia 2026 roku.

