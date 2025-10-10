Uczysz się po 16. roku życia? Sprawdź, co musisz złożyć w ZUS

ZUS przypomina, że uczniowie i studenci pobierający rentę rodzinną muszą do 31 października 2025 r. dostarczyć aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Niezachowanie terminu oznacza wstrzymanie wypłaty i utratę niewypłaconych kwot. Obowiązek dotyczy osób, które po ukończeniu 16. roku życia nadal się uczą i dzięki temu zachowują prawo do świadczenia – nie dłużej niż do ukończenia 25 lat (jeśli 25 lat przypada na ostatnim roku studiów, prawo trwa do jego zakończenia).

Renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po zmarłym, który miał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a także po ubezpieczonym spełniającym warunki do takich świadczeń. Ustawa wymienia m.in. dzieci (własne, przysposobione, dziecko współmałżonka), wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie – po spełnieniu wskazanych warunków – a także małżonka (wdowę/wdowca) oraz rodziców, o ile spełniają kryteria wieku, niezdolności do pracy i utrzymania.

Wysokość renty rodzinnej zależy od liczby uprawnionych: 85% świadczenia zmarłego przy jednej osobie, 90% przy dwóch oraz 95% przy trzech lub więcej osobach. Łączna renta nie może być niższa niż 1878,91 zł (kwota najniższej renty rodzinnej obowiązująca od 1 marca 2025 r.). Świadczenie wypłacane jest od dnia powstania prawa, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku o rentę rodzinną.

Zaświadczenie

Kluczowe są zasady dokumentowania nauki. Jeśli szkoła lub uczelnia wystawiła zaświadczenie na cały okres kształcenia (np. pięcioletnie studia), ZUS wypłaca świadczenie „ciągiem” w tym przedziale, z zastrzeżeniem prawa do kontroli. Gdy zaświadczenie wydano tylko na rok, po jego upływie trzeba dostarczyć nowe – najpóźniej do 31 października, aby nie było przerwy. Studenci kontynuujący studia w roku akademickim 2025/2026 oraz ci przyjęci na I rok, którzy wcześniej złożyli jedynie potwierdzenie przyjęcia, muszą dosłać zaświadczenie o rozpoczęciu nauki. Uczniowie, którzy zaczęli naukę we wrześniu i nie złożyli dokumentów w tym miesiącu, mogą zrobić to do końca października – świadczenie za wrzesień przepadnie, ale od października wypłata może być kontynuowana.

ZUS podkreśla także obowiązek poinformowania o przerwaniu lub wcześniejszym zakończeniu nauki. Nienależnie pobrane świadczenia będą podlegały zwrotowi wraz z odsetkami. Termin 31 października 2025 r. to granica, po której brak wymaganego dokumentu oznacza wstrzymanie renty rodzinnej i utratę należnych środków do czasu uzupełnienia formalności.

