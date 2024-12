Zaczęło się! Dino kusi świątecznymi promocjami. Takich cen dawno nie było

W małych miejscowościach i wsiach, gdzie Dino od lat jest ulubionym miejscem codziennych zakupów, nowa gazetka promocyjna wywołała istny szał! Pełne parkingi, tłumy ludzi w sklepach i półki, które opróżniają się w ekspresowym tempie – to widok, który już nikogo nie dziwi. Mieszkańcy ruszyli na łowy, polując na okazje, które pozwolą nie tylko zaoszczędzić, ale też przygotować się na nadchodzące święta. W powietrzu czuć ekscytację, a przed wejściami do sklepów słychać rozmowy o najlepszych promocjach – każdy chce zdążyć przed innymi.

Dino nie tylko kusi niskimi cenami, ale też inspiruje. W gazetce znajdziemy nie tylko wyjątkowe promocje na codzienne produkty, ale także pomysły na świąteczne przygotowania – od aromatycznych przypraw, przez przysmaki, po dekoracje, które wprowadzą magię świąt do każdego domu. To coś więcej niż zakupy – to chwila, która łączy ludzi i buduje społeczność wokół wspólnego planowania świątecznego stołu.

Dla wielu rodzin z małych miejscowości i wsi Dino to miejsce, gdzie zakupy stają się okazją do spotkań i wymiany uśmiechów. Nowa gazetka to nie tylko promocje, to zaproszenie do stworzenia świątecznej atmosfery bez nadwyrężania domowego budżetu. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, koniecznie zajrzyjcie – emocje gwarantowane!

Czytaj też:

W Netto weszli w grudzień z kopyta. Dużo promocji na popularne produkty

Nowa oferta Dino. Co w niej?

Przejdźmy więc do meritum. Nie samym emocjonalnym opisem człowiek żyje. Ludzie zjeżdżają do Dino w konkretnym celu. Chcą zrobić zakupy (również świąteczne) w dobrej cenie blisko swojego domu. Dino zdecydowanie to umożliwia, bo dociera tam, gdzie nie ma takich sklepów jak Biedronka czy Lidl. Przejrzeliśmy aktualną ofertę. Wyszczególniliśmy, naszym zdaniem, kilka ciekawych produktów w atrakcyjnej cenie. Lista poniżej:

Komplet bombek szklanych + kształtki (9 szt.) – 9.99 zł

Girlanda żarówki (10 LED, 2 kolory, 1 opak.) – 39.99 zł (cena regularna 59.99 zł)

Pomidor 1 kg – 7.99 zł (cena regularna 11.99 zł)

Mokra karma dla kota Sheba 2+2 gratis (cena za 1 szt. przy zakupie 4 szt. to 6.49 zł)

Piwo Miodowy Bartnik – 5.39 zł

Pełna oferta poniżej: