W Netto weszli w grudzień z kopyta. Dużo promocji na popularne produkty

Netto znów staje na wysokości zadania, rozpoczynając grudzień z hukiem! Już od pierwszego dnia obowiązywania nowej oferty parkingi pod marketami wypełniły się po brzegi. Klienci z listami zakupów w dłoniach i nadzieją na złapanie najlepszych okazji tłumnie ruszyli do sklepów. Kolejki przy kasach całkiem spore, ale to tylko dowód na to, jak bardzo nowa gazetka trafiła w gusta klientów. Trzeba uczciwie przyznać, że tym razem Netto oferuje naprawdę spore obniżki na wiele popularnych produktów.

Promocje, które rozbudzają apetyt

Tym razem Netto postawiło na ofertę, która nie tylko zaspokaja codzienne potrzeby, ale też inspiruje. Półki wypełnione są produktami w kuszących cenach i w związku z tym, w sklepach zaczęła się prawdziwa walka o okazje. Promocyjne produkty znikają z półek z prędkością światła, a klienci nie kryją ekscytacji. Najwytrawniejsi łowcy promocji postanowili wybrać się do Netto już wcześnie rano, by mieć pewność, że na pewno dostaną to, czego sobie zapragnęli.

Nowa oferta Netto. Co w niej?

Przejrzeliśmy gazetkę promocyjną. Wyszczególniliśmy kilka, naszym zdaniem, ciekawych produktów w dobrych cenach. Poniżej podajemy listę.

Proszek do prania do kolorów Vizir 1.1 kg – 22.43 zł (cena regularna 37.39 zł)

Elementy z kurczaka Sztuka Mięsa Mega Paka 1 kg – 6.99 zł (cena regularna 14.99 zł)

Parówki z szynki Tarczyński premium 12 sztuk – 9.99 zł (cena regularna 15.05 zł)

Herbata czarna Lipton 25 torebek – 6.99 zł (cena regularna 13.19 zł)

Pasta do zębów Blend-a-Med 75 ml – 6.99 zł (cena regularna 8.99 zł)

Szampon do włosów Head & Shoulders 500 ml – 24.99 zł (cena regularna 31.99 zł)

Chusteczki 2-warstwowe Mola 150 szt. – 3.49 zł (cena regularna 6.99 zł)

Pełna oferta poniżej: