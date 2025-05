Poczta Polska wraca z dalekiej podróży? Wyniki spółki mogą zaskakiwać

Gazeta przypomina, że w 2023 roku Poczta Polska odnotowała rekordową stratę brutto w wysokości 745 mln zł. Sytuacja finansowa spółki była na tyle trudna, że w kwietniu zeszłego roku konieczne okazało się zaciągnięcie kredytu hipotecznego na pokrycie wypłat wynagrodzeń. Na pogorszenie sytuacji Poczty Polskiej wpłynęło m.in. złe zarządzanie (w tym kontrowersyjne decyzje polityczne), czy zbyt późne dostrzeżenie okresu transformacji rynku pocztowego i kurierskiego.

Poczta Polska z lepszymi wynikami

Powołany wiosną ubiegłego roku nowy zarząd rozpoczął prace nad kompleksowym programem naprawczym. W spółce uruchomiono wdrażanie działań oszczędnościowych i optymalizacyjnych. Jak ustaliła „Rzeczpospolita" pierwsze efekty były widoczne jeszcze w 2024 roku, gdy poprawiły się kluczowe wskaźniki finansowe, a poprawie rentowności towarzyszył wzrost efektywności operacyjnej. Przychody spółki ze sprzedaży wzrosły o 200 mln zł, czyli o 3 proc. licząc rok do roku. Przychody z usług powszechnych wzrosły o 139 mln zł, czyli o 4,8 proc. EBITDA sięgnęła 42 mln zł, podczas gdy w 2023 roku było minus 591 mln zł. Wynik brutto spółki poprawił się o ponad 515 mln zł (z minus 745 mln zł na minus 230 mln zł). Strata netto zmniejszyła się o ponad 408 mln zł – z 621 mln zł do 213 mln zł.

Za sukces zarząd Poczty Polskiej uznaje również wzrost przepływów środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej o 710 mln zł, co oznacza poprawę o prawie 1,4 mld zł.

Szefowie spółki nie kryją, że znacząca poprawa wyników finansowych nie byłaby możliwa bez uzyskania notyfikacji Komisji Europejskiej dla dopłat do usługi powszechnej oraz dyscyplinie kosztowej. W rezultacie w 2024 roku Poczta Polska otrzymała 749 mln zł rekompensaty kosztów z tytułu realizacji świadczenia usługi powszechnej w latach 2021–2022.

– Poprzedni rok był czasem intensywnej restrukturyzacji i porządkowania procesów, co już przynosi zauważalne rezultaty. Niemniej jest to pierwszy krok, który jako zarząd zrobiliśmy, by dostosować nasze usługi do potrzeb klientów. Jest to oczywiście motywacja do dalszego działania, inwestycji i wdrażania nowych usług, które są niezbędne do funkcjonowania Poczty Polskiej na rynku – komentuje cytowany przez gazetę Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej.

– Jako zarząd widzimy zaniedbania z przeszłości, które uniemożliwiły stworzenie oferty produktowej dostosowanej do współczesnych realiów. Teraz koncentrujemy się na budowaniu nowoczesnej i konkurencyjnej oferty usług. 2024 r. zamykamy jako solidny fundament dalszej transformacji i rozwoju – dodaje.

Czytaj też:

Poczta Polska zaskoczyła. Takiego ruchu nikt się nie spodziewałCzytaj też:

Poczta Polska prześle...pszczoły. Ruszyła nowa usługa