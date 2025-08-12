Firmy zdradziły czy będą zatrudniać. Wskazują dwie bariery

Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, że aż 81 proc. przedsiębiorstw planuje w najbliższych trzech miesiącach utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia. 13 proc. organizacji deklaruje, że w tym czasie zatrudnienie zwiększy.

– Mimo wysokich kosztów pracowniczych i problemów ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kompetencjach, 81% firm planuje utrzymanie poziomu zatrudnienia, a 13% – zwiększenie zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach – pisze PIE w raporcie dotyczącym "Miesięcznego Indeksu Koniunktury" (MIK).

Firmy wskazują bariery

W sierpniowym odczycie wśród siedmiu obserwowanych komponentów MIK wartość komponentu dotyczącego zatrudnienia pozostaje powyżej poziomu neutralnego (103,1) obok wynagrodzeń (109,2) i płynności finansowej (116,1).

Zdecydowana większość, bo aż 94 proc. firm deklaruje utrzymanie poziomu wynagrodzeń pracowników przez najbliższe trzy miesiące. Podwyżki planuje 5 proc. organizacji.

Z raportu wynika, że główną barierą utrudniającą firmom działalność są obecnie koszty pracownicze (68 proc.). Połowa przedsiębiorstw przyznaje, że działalność utrudnia im niedostępność pracowników.

Przypomnijmy, że z szacunkowych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,4 proc. To o 0,2 punktu proc. więcej niż w miesiącu poprzednim i o 0,4 punktu proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Z danych przekazanych przez resort pracy wynika, że w poprzednim miesiącu najwyższe bezrobocie odnotowano w województwie podkarpackim (8,8 proc.), a najniższe w województwie wielkopolskim (3,3 proc.).

Według wstępnych danych ministerstwa, w końcówce lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było 830,6 tys. bezrobotnych. To o 33,7 tys. więcej niż miesiąc wcześniej i o 65,3 tys. więcej niż przed rokiem.

