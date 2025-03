Poczta Polska wprowadza rewolucyjne zmiany. Już od kwietnia 2025 r.

Nowe przepisy obejmą przedsiębiorstwa zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) do końca 2024 r. To oznacza kilka tysięcy nowych użytkowników elektronicznego systemu doręczeń, który ma zrewolucjonizować sposób komunikacji z urzędami.

Czym są e-Doręczenia i dlaczego są ważne?

e-Doręczenia to nowoczesny system elektronicznej wymiany korespondencji urzędowej, który docelowo zastąpi tradycyjne listy polecone za potwierdzeniem odbioru. Każda wiadomość wysłana za pomocą e-Doręczeń ma pełną moc prawną, tak jak list polecony. To gwarancja bezpieczeństwa i efektywności, a także znaczne oszczędności dla firm.

Czytaj też:

Przedsiębiorcy popełniają ten kardynalny błąd. Dane nie pozostawiają złudzeń

Wpisanie adresu do e-Doręczeń do bazy BAE

Adres do e-Doręczeń musi zostać wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE). Od tego momentu urzędy będą wysyłać do danej firmy korespondencję wyłącznie elektronicznie. Brak wpisu może skutkować problemami z odbiorem ważnej korespondencji urzędowej i konsekwencjami prawnymi.

Ważne zmiany w e-Doręczeniach od 1 kwietnia 2025 r.

Poczta Polska, która jest operatorem systemu, informowała 26 lutego 2025 r., że jest gotowa na przyjęcie kilku tysięcy nowych użytkowników. Liczba przesyłek nadanych za pomocą e-Doręczeń już teraz przekracza 7 mln. Mimo wcześniejszych problemów technicznych, takich jak trudności z logowaniem czy naruszenia bezpieczeństwa danych, obecnie system działa stabilnie.

Czytaj też:

Empik wprowadza sztuczną inteligencję. Oto jak zmieni nawyki czytelników

Jak założyć adres do e-Doręczeń? Krok po kroku

Założenie adresu do e-Doręczeń jest bezpłatne. Aby rozpocząć, należy:

Złożyć wniosek o nadanie adresu na platformie biznes.gov.pl. Wpisać otrzymany adres do Bazy Adresów Elektronicznych. Skorzystać z nadanej skrzynki do e-Doręczeń, której format to AE:PL-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Adres jest unikalny i chroniony, co zapewnia bezpieczeństwo przesyłek. Po aktywacji firmy zyskują dostęp do wygodnej, darmowej platformy do obsługi korespondencji z urzędami.

Korzyści z e-Doręczeń dla firm

Oszczędność czasu i pieniędzy.

Pełna archiwizacja i kontrola nad korespondencją.

Zwiększone bezpieczeństwo wymiany danych.

Natychmiastowe potwierdzenie doręczenia.

Czytaj też:

Ofensywa Biedronki na nowy tydzień. Cała masa promocji