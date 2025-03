Empik wprowadza sztuczną inteligencję. Oto jak zmieni nawyki czytelników

Mowa o aplikacji Empik Go. Celem jest maksymalna personalizacja rekomendacji audiobooków, ebooków i podcastów, co zwiększy wygodę użytkowników i poprawi ich doświadczenia. Projekt, wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest jednym z kluczowych elementów cyfrowej transformacji Grupy Empik.

Sztuczna inteligencja. Jak zadziałają algorytmy?

Empik Go oferuje dostęp do ponad 200 tys. tytułów z różnych gatunków literackich. Aby użytkownicy mogli łatwiej znaleźć interesujące ich treści, firma wdraża nowoczesne algorytmy AI, które analizują wcześniejsze wybory klientów oraz deklarowane zainteresowania nowych użytkowników.

– Odpowiednie modele rekomendacyjne są kluczowe przy tak bogatym katalogu treści. Chcemy, aby użytkownicy Empik Go intuicyjnie znajdowali książki dopasowane do ich preferencji. Skuteczna personalizacja wpływa na zadowolenie klientów, ich lojalność i długofalową wartość dla marki – podkreśla Anna Winnicka, Senior Director of Digital Content w Grupie Empik.

Dynamiczne rekomendacje. Szczegóły

Empik Go wprowadza dynamiczne rekomendacje w formie tzw. rotatorów – banerów z selekcją tytułów, które będą regularnie aktualizowane. Personalizacja głównego ekranu aplikacji stanie się jeszcze bardziej zaawansowana, a sugerowane treści będą odświeżane co najmniej dwa razy dziennie.

– Ponad 70 proc. konsumentów oczekuje od marek spersonalizowanych interakcji. Nasze badania pokazują, że użytkownicy często eksperymentują z nowymi gatunkami, dlatego kluczowe jest dostarczanie im odpowiednich propozycji w czasie rzeczywistym. Implementacja AI w rekomendacjach to konieczność w dzisiejszym świecie cyfrowym – mówi Armin Reinert, Head of Data Science w Grupie Empik.

Nowe funkcje dla lepszego doświadczenia użytkownika

Poza personalizacją, Empik pracuje nad udoskonaleniem dostępności treści cyfrowych. W planach jest wprowadzenie funkcji trigger warningów ostrzegających przed potencjalnie wrażliwymi treściami oraz specjalnego trybu dla osób starszych, niewidomych i niedowidzących.

Wsparcie finansowe i harmonogram wdrożenia

Projekt został objęty dofinansowaniem z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna suma środków przyznanych Grupie Empik na innowacje przekracza 4 mln zł, z czego niemal 2 mln zł trafi na rozwój sztucznej inteligencji w aplikacji Empik Go.

Finalizacja projektu i pełne wdrożenie nowego systemu rekomendacji planowane jest na pierwszy kwartał 2026 r. Dzięki tej inwestycji Empik umacnia swoją pozycję lidera innowacji na rynku książki cyfrowej, oferując użytkownikom jeszcze lepsze i bardziej intuicyjne doświadczenia.

