Orlen szykuje zmiany. Ważne wieści dla kierowców

Mimo że została usunięta ze Sklepu Play i App Store już ponad rok temu, dotychczas użytkownicy, którzy mieli ją wcześniej pobraną, nadal mogli z niej korzystać. Teraz to się zmieni – Orlen podał oficjalną datę zakończenia działania aplikacji.

Kiedy Orlen Pay przestanie działać?

Jeśli do tej pory korzystałeś z aplikacji Orlen Pay do bezgotówkowego płacenia za paliwo, masz ostatnie dni, by to zrobić. Oficjalna data jej wyłączenia to 27 marca 2024 r. Po tym terminie nie będzie już możliwości dokonywania płatności za pomocą tej aplikacji.

Choć dla wielu klientów może to być utrudnienie, Orlen przygotował alternatywne rozwiązanie, które już od jakiegoś czasu działa na rynku.

Orlen Vitay. Nowa aplikacja do płatności za paliwo

Orlen Pay zostaje zastąpiona przez Orlen Vitay – nowoczesną aplikację, która oferuje nie tylko możliwość płacenia za paliwo, ale również dostęp do programu lojalnościowego i innych funkcji. Dzięki niej kierowcy mogą zbierać punkty, korzystać z promocji oraz dokonywać transakcji bez konieczności podchodzenia do kasy.

To logiczny krok – utrzymywanie dwóch aplikacji z niemal identycznymi funkcjami nie miało sensu, dlatego Orlen postawił na rozwój jednego, kompleksowego rozwiązania.

Orlen. Ile stacji w Polsce?

Na koniec stycznia 2025 r. sieć stacji paliw Orlen w Polsce liczyła 1 943 obiekty, co stanowi wzrost o 2 stacje w porównaniu z grudniem 2024 r. oraz o 16 stacji w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego

W porównaniu z innymi sieciami paliwowymi w Polsce, Orlen utrzymuje pozycję lidera. Na drugim miejscu znajduje się koncern BP z 575 stacjami, a na trzecim miejscu uplasowała się sieć Moya z 503 stacjami.

Warto zauważyć, że Orlen konsekwentnie rozwija swoją sieć stacji paliw, zarówno w kraju, jak i za granicą, dążąc do umocnienia swojej pozycji na rynku paliwowym.

