Branża piwowarska większa niż gospodarka Polski? Nie uwierzysz, ile wart jest ten przemysł

Według raportu „Beer’s Global Economics Footprint”, piwowarstwo odpowiada za 0,8 proc. światowego PKB, co stanowi imponującą sumę 878 mld USD.

Piwowarstwo jako motor napędowy gospodarki

Każdy milion dolarów wygenerowany przez przemysł piwowarski generuje dodatkowe 8 mln USD w innych sektorach gospodarki. Wpływ ten obejmuje nie tylko wydatki browarów, ale także cały łańcuch dostaw – od rolnictwa po dystrybucję i sprzedaż detaliczną. Co istotne, 86 proc. globalnych wydatków tej branży pozostaje w kraju, w którym piwo jest warzone, co pozytywnie wpływa na lokalne gospodarki.

– Branża piwowarska ma ogromny, pozytywny wpływ na gospodarkę światową, wspierając solidny łańcuch wartości, obejmujący rolników, dystrybutorów, handel i gastronomię. To, co czyni piwo wyjątkowym, to głębokie zakorzenienie w krajowych rynkach, przynoszące korzyści lokalnym gospodarkom i społecznościom. Ten raport pokazuje, że piwo nie tylko jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie, ale także jedną z najcenniejszych branż gospodarki– podkreśla Justin Kissinger, prezes i dyrektor generalny World Brewing Alliance.

– Piwo jest lokalne na każdym etapie życia produktu. Ogromna większość dochodów z piwa pozostaje w kraju jego pochodzenia. Piwo jest też produkowane z lokalnych składników i w lokalnych stylach, a jego picie jest częścią zwyczajów i tradycji na całym świecie. To lokalny biznes o globalnym zasięgu i znaczeniu – dodaje Kissinger.

Czytaj też:

„Piwo na fali zmian”. Eksperci o zmieniających się trendach w branży

Piwowarstwo jako kluczowy pracodawca

Przemysł piwny wspiera 33 mln miejsc pracy na całym świecie, co odpowiada 1 proc. globalnego zatrudnienia. Same browary zatrudniają 620 tys.osób, oferując wysoko wydajne stanowiska pracy, a piwowarstwo wspiera zatrudnienie w rolnictwie, przetwórstwie spożywczym, handlu i gastronomii.

Największy wpływ na zatrudnienie obserwuje się w sektorze rolniczym, gdzie browary wydały 10,6 mld USD na zakup surowców, w tym 120 tys. ton chmielu i 57 mln ton jęczmienia. Justin Kissinger podkreśla też, że: „piwo jest przede wszystkim produktem rolniczym i pozostaje blisko swoich rolniczych korzeni”.

Czytaj też:

Polacy uwielbiają te promocje. Rząd chce ich zakazać

Wpływ branży piwnej na finanse publiczne

W 2023 r. browary i ich łańcuch dostaw wygenerowały dla budżetów państwowych 376 mld USD, z czego 163 mld USD pochodziły z VAT i akcyzy.

W Polsce przemysł piwowarski odgrywa kluczową rolę w sektorze FMCG, generując wartość dodaną na poziomie 6 mld USD i wspierając 120 tys. miejsc pracy.

– Kurczenie się rynku piwowarskiego w Polsce wpływa negatywnie na całe otoczenie gospodarcze. Każde ograniczenie w funkcjonowaniu branży ma konsekwencje dla wielu sektorów – komentuje Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

Czytaj też:

Szykują się ograniczenia w sprzedaży piwa? Ministerstwo Zdrowia reaguje

PKB Polski czy światowy rynek piwa?

PKB Polski w 2025 r. wynosi 915 mld USD. Oznacza to, że światowy rynek piwa (878 mld USD) jest prawie tak samo warty jak aktualna gospodarka naszego kraju.

Kto przygotował raport?

Jak informują browary-polskie.pl, raport wpływu gospodarczego przemysłu piwowarskiego na świecie został przygotowany przez Oxford Economics, jedną z najbardziej znaczących, niezależnych firm doradztwa ekonomicznego. Powstał na zlecenie World Brewing Alliance (WBA), stowarzyszenia, które reprezentuje branżę piwowarską na arenie międzynarodowej.