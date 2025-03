Polska firma przebojem wchodzi do USA. Spełni swój amerykański sen?

W 2024 r. firma osiągnęła przychody na poziomie 927 mln euro, dostarczając 1525 pojazdów. Planując dalszy rozwój, Solaris zamierza osiągnąć pełną zeroemisyjność do 2045 r.

Dynamiczny rozwój Solaris

Solaris Bus & Coach sp. z o.o., należący do hiszpańskiej Grupy CAF, to jeden z liderów w produkcji autobusów miejskich i międzymiastowych. W 2024 roku firma zanotowała wzrost przychodów o 13 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając wynik 927 mln euro. W tym czasie Solaris dostarczył 1525 pojazdów – o 5 proc. więcej niż w 2023 r. Obecnie w realizacji znajduje się 1609 zamówień, co potwierdza rosnące zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami transportowymi.

Czytaj też:

Black Red White trafia w ręce zagranicznego giganta

Ekspansja na rynek za oceanem

Solaris intensywnie rozwija działalność poza Europą, koncentrując się na rynku amerykańskim i kanadyjskim. W grudniu 2024 r. firma podpisała pierwszy kontrakt w USA, obejmujący dostawę czterech elektrycznych autobusów do Seattle w 2026 r. Istnieje opcja rozszerzenia zamówienia do 16 pojazdów.

Z kolei kontrakt w Kanadzie przewiduje dostarczenie 107 trolejbusów, z możliwością rozszerzenia zamówienia do 500 pojazdów. Jak podkreślił prezes Solaris, Javier Iriarte, to dopiero początek ekspansji firmy za oceanem:

"Nasze ambicje sięgają znacznie dalej niż ten pierwszy krok".

Czytaj też:

Chińczycy porzucają Volkswagena. Niemiecki koncern w poważnych tarapatach

Nowa baza inżynieryjna i produkcyjna w USA

Aby skutecznie konkurować na rynku amerykańskim, Solaris planuje stworzenie własnej bazy inżynieryjnej i produkcyjnej w Stanach Zjednoczonych. Według Iriarte, inwestycja ta pozwoli na efektywne wdrożenie europejskich technologii autobusów bezemisyjnych na rynku północnoamerykańskim.

"Rozwijamy nasze działania w Ameryce Północnej, aby dostarczać nowoczesne, bezemisyjne pojazdy dostosowane do lokalnych wymagań. Budowa bazy inżynieryjnej i produkcyjnej pozwoli nam nie tylko zwiększyć naszą obecność w USA, ale także przyspieszyć rozwój innowacyjnych rozwiązań transportowych" – podkreślił prezes Solaris.

Nowe modele i inwestycje w rozwój technologii

W ramach swojej strategii innowacji Solaris rozwija nowe modele autobusów międzymiastowych w wersji niskowejściowej i standardowej. Ich premierę zaplanowano na pierwszy kwartał 2026 r.

"Projekt autobusów międzymiastowych wiąże się z istotnymi inwestycjami w rozbudowę naszych zakładów produkcyjnych, rozwój badań i innowacji oraz udoskonalenie usług posprzedażowych" – wyjaśnił Iriarte.

Dodatkowo firma poszerzy swoją ofertę o nowy model – Solaris Urbino 10.5 electric z napędem modułowym. Premiera pojazdu zaplanowana jest na październik 2025 r.

Czytaj też:

Rewolucja w PKP Intercity! Pasażerowie będą wniebowzięci

Zeroemisyjność do 2045 r. Długoterminowa strategia firmy

Solaris konsekwentnie realizuje swoje założenia dotyczące zrównoważonego rozwoju. Celem firmy jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2045 r., co jest zgodne z globalnymi trendami i polityką środowiskową Grupy CAF.

"Nasza strategia opiera się na dążeniu do zeroemisyjności. Chcemy, by nasze innowacyjne rozwiązania transportowe miały realny wpływ na redukcję śladu węglowego miast i regionów, w których działamy" – podsumował prezes Solaris, Javier Iriarte.