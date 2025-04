Ważna decyzja dla 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz wszystko w rękach prezydenta

Na początku kwietnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada ona obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Nowela przewiduje wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Zmiany dotyczące 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą mają kosztować budżet państwa 4,6 mld zł – o tyle mają zmniejszyć się wpływy ze składki zdrotownej. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to początek 2026 roku.

Senat obniżył składkę zdrowotną. Co zrobi prezydent?

W środę za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zagłosował Senat. Na „tak" było 58 senatorów, przeciw było 36, a 3 wstrzymało się od głosu.

O ostatecznym losie ustawy zdecyduje prezydent Andrzej Duda. Do weta przekonują go m.in. przedstawiciele koalicyjnej Lewicy, ale też młodzi lekarze. Pismo do prezydenta w tej sprawie wystosowało Porozumienie Rezydentów, organizacja zrzeszająca młodych lekarzy. Wskazują w nim m.in. że planowany ubytek 4,6 mld zł z ochrony zdrowia to ponad dwukrotnie większa kwota, niż łączny koszt chemioterapii w 2024 roku. Choć rząd zapewnia, że zasypie dziurę w NFZ pieniędzmi z budżetu państwa, rezydenci przypominają, że „nie jest to ustawowe zobowiązanie, a jedynie obietnica” i „nie ma gwarancji jej spełnienia w kolejnych latach”.

– Prezydent ma bardzo poważne wątpliwości co do obecnego brzmienia ustawy – powiedziała w wywiadzie dla Money.pl szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. – Ta ustawa w obecnym brzmieniu zachęca wręcz do ucieczki na samozatrudnienie, co oznacza potencjalne obniżenie wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dodała.

Weta spodziewa się premier Donald Tusk, czemu dał wyraz we wczorajszym wpisie w mediach społecznościowych. – Po zablokowaniu ustawy o mowie nienawiści prezydent zamierza zawetować obniżenie składki zdrowotnej, podniesionej do absurdalnego poziomu przez PiS. Jak zaczął, tak kończy. Zostało 105 dni. Wytrzymacie? – napisał szef rządu na platformie X.

